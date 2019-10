HSR amplía su oferta en Lanzarote

La tecnología más avanzada

Todas las especialidades que ofrece el centro de Lanzarote están dirigidas por prestigiosos profesionales de las distintas ramas de la ciencia médica. Una de las de más reciente implantación es la de la Cardiología Deportiva, dado el gran auge de las actividades relacionadas con la competición existentes en la isla.

El responsable del departamento, el doctor José Miguel Hernández, señala que la especialidad se orienta a descartar la existencia de patologías cardiacas tales como las coronarias y las miocardiopatías que desaconsejarían la práctica deportiva federativa. Así, recuerda, la muerte súbita puede afectar a uno de cada 100.000 deportistas.

Es preciso, señala el doctor Hernández, distinguir entre dos grupos cuando se habla de muerte súbita durante el ejercicio físico. Los fallecimientos en personas de menos de 35 años se deben a patologías cardiacas genéticas o congénitas, tales como las miocardiopatías y anomalías coronarias, entre otras. En cambio, en las personas mayores de 35 años los fallecimientos se centran en la patología coronaria (infarto agudo de miocardio). En ambos casos, el control cardiológico previo a la práctica deportiva puede, en la mayoría de los casos, diagnosticar enfermedades potencialmente peligrosas.

El electrocardiograma, el ecocardiograma y la prueba de esfuerzo son la base diagnóstica para la detección de estas enfermedades.

El especialista de Hospitales Universitarios San Roque señala que «lamentablemente, en España aún no se ha desarrollado la conciencia de que es necesario un reconocimiento médico exhaustivo antes de iniciarse en la práctica de un deporte, se tenga la edad que se tenga». En muchos casos, apunta, «se hace rutinariamente un chequeo básico que por sí mismo, no permite detectar las patologías que pueden poner en riesgo la vida de jóvenes y mayores». La legislación española actual indica que son las federaciones las que deben indicar en qué consiste este chequeo que, en la mayoría de las ocasiones, no se centra en la parte cardiológica de forma exhaustiva. En el mejor de los casos se realiza un electrocardiograma que no lo analiza un experto. En Italia, por el contrario, se realiza revisión cardiológica, incluyendo una prueba de esfuerzo, si accedes a una ficha federativa en ciclismo, atletismo y fútbol, apunta el cardiólogo.

Además, señala el doctor Hernández, la prueba de esfuerzo proporciona al deportista datos muy relevantes sobre su condición cardiológica, tanto de presión arterial como de la actividad eléctrica. Además, permite determinar la frecuencia cardiaca de forma exacta lo cual permite planificar mejor los entrenamientos de un deportista. Numerosos dispositivos para la medición de la frecuencia cardiaca que existen hoy en el mercado en forma de relojes de pulsera muchas veces no miden de forma adecuada este parámetro y es importante comparar en la prueba de esfuerzo si existe alguna diferencia de medición.

«No basta con aplicar las fórmulas mecánicas que existen en algunos gimnasios o en algunas páginas de internet, según las cuales se puede calcular la frecuencia cardiaca máxima a partir de la edad», nos alerta el doctor Hernández, pues «no es lo mismo una persona de veinte años con normo peso y tensión arterial normal que una persona de veinte años obesa e hipertensa».

El centro de especialidades de Hospitales Universitarios San Roque en Lanzarote presta sus servicios de forma privada pero además tiene concierto con las principales aseguradoras y se encuentra en el número 250 de la calle Doctor Juan Negrín de Arrecife, frente al Hospital General de Lanzarote. Se puede pedir cita telefónicamente en el 928 40 40 40 y presencialmente de 8 a 20 horas de lunes a viernes.