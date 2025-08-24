Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de un coche de Puy Du Fou.

Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou

Han sido hospitalizados tras volcar un coche de atrezzo durante uno de los espectáculos

J.M.L.

Toledo

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:37

Cinco actores del parque temático de Puy du Fou en Toledo han sido hospitalizados tras sufrir un accidente durante uno de los espectáculos. Los heridos ... son cuatro mujeres, dos de ellas de 26 años, otra de 27 y otra de 36 años, así como un hombre de 32 años. El accidente tuvo lugar en la noche del sábado cuando un coche de atrezzo en el que se encontraban volcó.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación de la Guardia Civil para notificar a los residentes en el asentamiento de Bahía de Formas
  2. 2 El gigante chino del e-commerce JD.com entrará en Canarias a través de las 7 tiendas de Mediamarkt
  3. 3 Sanidad debe pagar 60.000 euros por el alta en el Insular de un paciente desorientado sin acompañamiento
  4. 4 Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra
  5. 5 Plagas de verano en Las Palmas de Gran Canaria: «Llevo desde hace tres meses con cucarachas en casa»
  6. 6 Nayra Bertol, la canaria que llegó al Registro de la Propiedad en tiempo récord
  7. 7 Dos conatos de incendio, ya controlados, dejan 9,5 hectáreas afectadas en la isla de El Hierro
  8. 8 Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria
  9. 9 Muere Ángel Jove, presidente de Anjoca y fundador de Elba
  10. 10 Dónde saborear Gran Canaria según Francisco Rivero, periodista y empresario

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou

Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou