Gijón prohíbe los toros por el nombre de dos astados en un cartel de la feria

Feminista: cinco años y medio, pelo negro y 541 kilos de peso. Nigeriano: de junio de 2017, también negro y de 542 kilos. De nuevo Nigeriano: mayo de 2017, colorado y 492 kilos. Son los tres toros de la corrida dominical de Begoña, lidiados por El Juli y Morante de la Puebla, que han servido a la alcaldesa socialista, Ana González, para dar la estocada a la celebración de la feria taurina de Gijón. «Si al final el mundo de los toros es esto, sinceramente no aporta demasiado a una ciudad como la nuestra», señaló tras indicar que el ayuntamiento no aprobará una nueva prórroga del contrato de concesión de la plaza de El Bibio a la empresa Circuitos Taurinos ni tampoco convocará otro concurso para su explotación. «Se ha acabado la feria taurina», dijo con rotundidad. Gijón dice adiós a los toros después de casi 140 años.

González explicó que ya estaba previsto dar ese paso el próximo año, una vez venciera la última prórroga que permite el contrato adjudicado en 2016 por el anterior equipo de gobierno. «En sus resoluciones de congresos, el PSOE lleva que no haya corridas de toros. Y es verdad que, como teníamos esta concesión, creíamos que debía agotarse para luego ya no seguir más». Sin embargo, la lidia y posterior muerte sobre la arena de El Bibio de las tres reses mencionadas «ha adelantado un poco esto, porque hemos visto que se juega con cosas demasiado importantes. Si los toros ya estaban claramente cuestionados, además parece que escondían demasiadas cosas».

La alcaldesa argumentó que con los nombres elegidos para los toros «se han cruzado varias líneas». «Una, la referente a la igualdad entre hombres y mujeres. Y otra, la de una sociedad que cree en la integración y en las puertas abiertas a todo el mundo», detalló González, para añadir que «este tipo de cosas no se pueden permitir». En su opinión, «se han utilizado los toros para desplegar una ideología contraria a los derechos humanos y por ahí el ayuntamiento no puede pasar. No podemos obviar el que se sobrepasen esas líneas ni dejar de tener en cuenta para qué están usando la feria taurina, así que el contrato de los toros se acabó. Ni habrá más prórrogas ni se va a sacar una nueva concesión».

Si bien el nombre puesto a los toros ha sido el desencadenante final a la hora de adoptar esta decisión, González también se refirió al rechazo de la tauromaquia por parte de la sociedad gijonesa. «En los últimos años las voces pidiendo que los toros no continuarán en Gijón son cada vez más. Y es verdad que también hay personas que quieren que sigan. Hasta ahora les hemos hecho caso a ellas y ahora toca escuchar también a la otra parte de la ciudad que no los quiere. Hemos estado todo este tiempo con toros, y ahora, escuchada la parte del 'no', pues no va a haber más toros».

Circuitos Taurinos Sociedad Limitada, de la familia Zúñiga, fue la única empresa que presentó oferta al concurso convocado en 2015 para la explotación y organización de espectáculos taurinos en la plaza de toros, con un canon de 50.000 euros al año más IVA. El contrato se firmó en 2016 por tres años, con opción a tres prórrogas de un año cada una.

Transcurridas las ferias de 2016, 2017 y 2018, el anterior equipo de gobierno, de Foro, autorizó la primera prórroga, para 2019. Ya con el PSOE de vuelta a la alcaldía, se concedió una segunda prórroga para 2020, aunque la pandemia impidió su celebración, posponiendo la feria a 2021. Una vez se conocieron las condiciones en la que podía celebrarse, ambas partes pactaron reducir el canon de este año a la mitad, al celebrarse solo la mitad de corridas y además con un aforo limitado al 50%.

El contrato permite una tercera prórroga, cuya denegación avanzó la alcaldesa. «Las prórrogas máximas posibles eran tres, pero no hay ninguna obligación de concederlas. Y no la habrá». El anuncio fue acogido con «mucha alegría» y con hasta alguna lágrima por la asociación Anadel, organizadora durante años de manifestaciones antitaurinas frente a la plaza, y con indignación por varias decenas de aficionados locales a la lidia, que protestaron por el fin de la feria ante el coso gijonés.