Francisco Santiago visibiliza el cáncer de mama en hombres

El intenso y persistente dolor que Francisco Santiago (Santa María de Guía, Gran Canaria, 1948) sintió en el pecho después de darse un golpe fortuito contra el bastidor de una puerta encendió la señal de alarma. Sucedió a principios de este año, en su casa y en compañía de su pareja y de una amiga médica, Marta Mancuso, anestesista en el Hospital Insular Materno Infantil. La doctora palpó la zona. «Le pareció extraño ese dolor tan fuerte y que no se me fuera. Me dijo que la avisara si en tres o cuatro semanas no se me quitaba, porque entonces habría que hacer pruebas para ver qué pasaba», recuerda el hombre que ocupó la Alcaldía de Telde, el segundo municipio más poblado de la isla (actualmente en torno a 102.000 habitantes), durante 24 años repartidos en tres etapas, la última en el mandato 2007-2011.

Transcurridas esas semanas, el dolor no había desaparecido y Santiago acudió al cirujano. «Uno se da cuenta por un golpe o por lo que sea, pero eso que usted tiene ahí no tiene nada que ver con el golpe. Eso es de hace tiempo y tenemos que analizarlo», cuenta que le dijo el especialista en esa cita. Luego vinieron las pruebas. Primero, una mamografía. Después, una ecografía. Ahí ya se detectaron unos nódulos sospechosos. La biopsia confirmó el diagnóstico: cáncer de mama en estadio T3 (el tumor mide más de 50 milímetros).

El cáncer de mama es una enfermedad infrecuente en los hombres. Según explica Isabel Echavarría, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y oncóloga médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, no hay cifras exactas sobre el número de casos que se diagnostican en España entre la población masculina, pero se estima que representan «menos del 1%» de todos los detectados. La SEOM calcula que en 2022 se diagnosticarán más de 35.000 nuevos casos de cáncer de mama, por lo que «alrededor» de 300 podían darse en hombres, indica.

Al exalcalde de Telde le costó digerir la noticia. «Ya desde el momento en que empiezan las pruebas y te dicen que hay sospecha de cáncer, uno se coloca en otro lugar y empieza a pensar en cosas que jamás habían pasado por la cabeza. De ahí hasta que me lo confirmaron viví unos días de angustia indescriptibles. Lo viví solo, sin comentárselo a nadie, ni a mi mujer ni a mis hijos ni a nadie. No lo pasé bien». Lo contó el mismo día en que empezó con el tratamiento farmacológico (un medicamento antiestrogénico). «Le pedí a mi mujer que avisara a mis dos hijos para que vinieran a cenar. También estaba nuestra amiga la doctora. Ahí se los dije. Te puedes imaginar cómo fue, no son noticias agradables, pero hay que asumirlo porque es la vida». Al día siguiente se lo explicó a parte de su familia y a la de su pareja, «la más directa». También a las amistades más estrechas.

