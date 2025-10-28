Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Última fotografía publicada de Joaquín Ferrándiz tras salir libre DV

«Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas

El familiar de la quinta chica a la que mató no cree en la reinserción del condenado por cinco asesinatos de mujeres que hoy vive en Gipuzkoa

A. de las Heras y J. Martínez

San Sebastián | Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 08:23

Comenta

Si hay alguien a quien le afecta saber que Joaquín Ferrándiz anda suelto, ese es Jaime, hermano de Amelia Sandra García (para él, 'Meli'), su ... quinta y última víctima mortal. La mató en la madrugada del 13 de septiembre de 1996. La joven, de 21 años, conoció a 'Ximo' en una discoteca de un polígono industrial de Castellón, y después desapareció. Al cabo de cinco meses de su extraña ausencia, su cuerpo sin vida y con claros signos de violencia fue encontrado en una balsa en el pueblo de Onda, a 20 kilómetros de la capital.

