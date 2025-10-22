Netflix rueda una serie basada en el podcast sobre Ferrándiz del diario Las Provincias Belén Rueda, Gabriela Andrada y Catalina Sopelana protagonizan 'En el círculo del asesino', que se inspira en el trabajo realizado por el equipo de audio de Vocento

C.P.S. Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:01 Comenta Compartir

Netflix ha anunciado el inicio de rodaje de 'En el círculo del asesino', una nueva serie de ficción inspirada en un caso real. El proyecto está dirigido por Sergio G. Sánchez ('Alma', 'El secreto de Marrowbone') y Pedro Martín-Calero ('El llanto') y cuenta con un destacado reparto encabezado por Belén Rueda, Gabriela Andrada y Catalina Sopelana. El reparto lo completan Alfons Nieto, Francesc Orella, Loreto Mauleón, Nacho Fresneda, César Mateo, Carlos Serrano, Eneko Sagardoy, Paula Usero, Nao Albet y Albert Pla entre otros.

Una joven periodista (Gabriela Andrada) reconstruye para un podcast la historia del primer asesino en serie de la historia reciente de España, en medio de las tensiones crecientes por su inminente puesta en libertad tras cumplir condena. Para acceder a los protagonistas del pasado, cuenta con la ayuda de una periodista veterana (Belén Rueda), quien cubrió el caso en su juventud (Catalina Sopelana). En el círculo del asesino es una serie de ficción de siete capítulos que se desarrolla entre el presente y la segunda mitad de los noventa en la Comunitat Valenciana, años en los que tuvieron lugar los asesinatos.

La producción de la serie corre a cargo de Morena Films y cuenta con Pedro Uriol y Sergio G. Sánchez como productores ejecutivos. Los guiones han sido escritos por el propio Sergio G. Sánchez con la colaboración de Guillem Clua. El rodaje, ya en marcha, se llevará a cabo en diferentes localizaciones de la Comunidad Valenciana y en Madrid durante las próximas semanas.

Con más de un centenar de proyectos en su catálogo entre largometrajes, cortometrajes y series tanto de ficción como documental, Morena Films ha logrado más de 100 nominaciones y 20 Premios Goya. Entre sus proyectos más conocidos se encuentran algunas de las cintas españolas más taquilleras de todos los tiempos como 'Celda 211' (Daniel Monzón) y 'Campeones' (Javier Fesser); y otros títulos relevantes como 'También la lluvia' (Icíar Bollaín), 'Bajocero' (Luis Quíllez), 'Intemperie' (Benito Zambrano), 'Todos lo saben' (Asghar Farhadi) o 'Cerdita' (Carlota Pereda). Morena Films también ha producido las series 'Invisible' (Disney+), 'La chica invisible' (Disney+), 'LALIGA: Más allá del gol' (Netflix) y 'Alcaraz, a mi manera' (Netflix).

Una completa investigación periodística

La nueva serie de Netflix está basada en 'Ferrándiz. Alrededor de un asesino en serie', el podcast de investigación que LAS PROVINCIAS estrenó en julio de 2023 en torno al criminal de Castellón, a propósito de su salida de la cárcel. Este trabajo recopilaba los testimonios más esenciales para comprender la dimensión social y humana de uno de los sucesos más importantes de la historia reciente de España: cinco mujeres muertas a manos del considerado primer asesino en serie de nuestro país. A lo largo de ocho capítulos en esta pieza sonora se narra todo lo que sucedió entre 1995 y 1998, de las investigaciones que se desarrollaron hasta que se determinó que una única persona estaba detrás de una serie de muertes y del seguimiento que se hizo del sospechoso hasta reunir las pruebas suficientes para detenerle.

El podcast, producido por LAS PROVINCIAS y el equipo de audio de Vocento, está basado en una investigación del periodista Javier Martínez y cuenta con guion de Andrea Morán y Juan Antonio Marrahí. En él se repasa el caso y se buscan respuestas a las grandes preguntas que plantea el caso: ¿Qué sucede en la mente del psicópata? ¿Por qué no estuvo mejor vigilado tras su condena por violación? ¿Cómo pudo engañar a todos?

La actriz Emma Suárez se ocupó de la narración de cada uno de los episodios en la que era su primera vez ante un reto en el que únicamente debía usar su voz y en el que actuaba como guía para los oyentes. El podcast, coordinado por Mikel Labastida, con montaje de Amalia Yusta y diseño sonoro de Rodrigo Ortiz de Zárate, está disponible en todas las plataformas de audio.

Los galardones European Newspaper Awards, que distinguen el periodismo visual print y online, reconocieron este trabajo en la categoría de podcast, junto con otros de Financial Times, lrish lndependent o Politiken. Además obtuvo una nominación a los Ondas en la categoría de Narrativo de no ficción.

