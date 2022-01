Fallece la primera vacunada contra la covid en Gran Canaria

Recientemente falleció María del Carmen Déniz Marrero, la primera vacunada contra la covid en Gran Canaria. La usuaria del Centro Sociosanitario El Pino falleció de causas naturales, según aclaró el centro. Los trabajadores y sanitarios publicarón un emotivo mensaje en las redes sociales para despedir a María del Carmen.

«La familia de la planta 2 del Centro sociosanitario El Pino queremos brindarle unas palabras a una persona maravillosa y gran luchadora, como fue María del Carmen Déniz Marrero. De las personas más valientes que hemos conocido. No solo luchó por sus derechos, sino que lo hizo por el de todos sus compañeros. También fue una mujer muy valiente, el miedo no existía para ella. Fue la primera persona que se vacunó de Covid-19 en Gran Canaria y también motivó a muchos a hacerl o. Queremos darte las gracias por haber formado parte de nuestras vidas y por todo lo que nos has enseñado. Te echaremos muchísimo de menos. Será imposible reemplazarte, nuestra alegría del centro. Gracias por las experiencias que hemos vivido contigo, por esas anécdotas que nunca olvidaremos y por tu gran alegría que siempre contagiabas. Nos quedamos con una frase que siempre nos decías: «la vida es un tango y hay que saber bailarlo«

«Tu luz nunca se apagará, solo ha cambiado el sitio donde brilla», afirman desde el centro.

María del Carmen Déniz fue la primera mujer en ser vacunada en Gran Canaria. Tenía muy claro su primer deseo cuando pudiese salir del centro tras recibir la vacuna, subir a la Avenida Marítima de la capital grancanaria y ver el mar. «Ahí va la salvación», exclamó en el centro sociosanitario de El Pino en el momento en que el que la enfermera Liliana Ruano Perdomo iba a inyectarle la fórmula de Pfizer.

Déniz no tuvo miedo alguno en vacunarse porque «hay que confiar en quienes saben más», y aseguró que está contentísima porque está deseando salir cuanto antes del «túnel» que ha supuesto no poder «salir a coger el aire, sol, o lluvia».