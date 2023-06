«Las facultades de medicina tienen un 80% de mujeres pero faltan líderes»

¿Sustituirán los robots a los doctores? Con esta pregunta tan directa comenzó la intervención de Pilar Garrido, jefa del servicio de Oncología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, asegurando que nunca se podrá sustituir la relación del médico con sus pacientes. «La Inteligencia Artificial nos ayudará en el campo de la medicina a seguir avanzando, pero lo fundamental seguirá siendo la relación médico-paciente», aseguró durante la segunda jornada del congreso WomenNOW organizado por Vocento.

Pero Garrido considera que hacen falta más mujeres liderando el campo de la medicina. «Es una profesión muy feminizada, el 80% de los estudiantes en las facultades son mujeres, pero no hay líderes en la proporción que toca», aseguró Garrido. En su opinión, esto es muy importante porque hay que investigar en materia de género. La doctora explicó que los síntomas de algunas enfermedades son diferentes en mujeres y hombres, y hasta que no se ha estudiado sobre ello no se ha sabido. «Incluso las toxicidades de los medicamentos son diferentes en mujeres y hombres, las líneas de investigación deben estar lideradas por más mujeres», consideró Garrido.

La tecnología está permitiendo que se puedan ir personalizando tratamientos en función de los genes que componen el cáncer de cada enfermo y permite anticiparse al riesgo que tiene cada persona de desarrollar tumores, explicó Garrido, que fue la primera mujer presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica (Seom) y de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme).

Pero Garrido hizo hincapié en que la Inteligencia Artificial (IA) depende de con qué se nutra. Por tanto, destacó que aunque tengamos una máquina que nos avise de cuál es nuestra presión arterial al segundo, lo importante seguirá siendo la responsabilidad individual como ciudadano. «Por muy avanzada y buena que sea la medicina, sabemos que no tenemos que fumar, que no hay que tomar el sol salvajemente o no ser obesos», explicó la doctora, ya que «no hay que creer que la medicina nos solucionará todos los problemas y no poner nada de nuestra parte».

Por ello, motivó a todos los ciudadanos a ser responsables también responsables de cara a las nuevas generaciones, ya que «hay que prevenir enfermedades que dan muy mala calidad de vida pese a muchos medicamentos avanzados que tengamos».