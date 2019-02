El miedo electoral deja en el aire la prohibición de las peleas de gallos

Desde el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) lo tienen claro: la ley no va a salir esta legislatura porque ni CC ni el PP quieren perder los votos de la órbita de los galleros y cazadores. Su portavoz, Iris Suárez, cree que se ha perdido una oportunidad de oro para dar «un pequeño paso», porque, en protección de animales, asegura, «queda mucho por hacer».

Tiene miedo CC al lobby gallero sobre todo en La Palma y en Fuerteventura, que podría inclinar la balanza de votos hacia otras formaciones. En el Partido Popular (PP) lo saben y por eso tampoco a un amplio sector del partido le interesa debatir el anteproyecto de ley de protección y tenencia de animales, pese a que la diputada conservadora Cristina Tavío, que se ha llevado la voz cantante en este asunto, considera que «si no se da el paso de prohibir las peleas de gallos, la ley no tiene ningún sentido».

Otras fuentes nacionalistas son más claras: « Esta ley va a generar mucha controversia y a estas alturas [a dos meses de las elecciones] no es momento de broncas con nada ».

Debatir ahora en el Parlamento (el último pleno está fijado para el 26 de marzo ) un texto que expresamente prohibe las peleas de gallos es exponerse a que los galleros, unos 1.300 con licencia , y los millares de seguidores que tienen las riñas de gallos no solo les nieguen el voto, sino, que hagan campaña en su contra.

El anteproyecto de ley canaria de protección y tenencia de animales domésticos no acaba de entrar en el Parlamento y, si entrara, ni con una tramitación hipermegaurgentísima daría ya tiempo a aprobarla antes de que concluya la legislatura y la Cámara se disuelva el 1 de abril. Es más, todo parece indicar que a los nacionalistas , impulsores desde el Gobierno de la norma que iba a modificar la pionera Ley Canaria de Protección de Animales de 1991, ahora no les interesa que el debate sobre la prohibición de las peleas de gallos -lo más controvertido del proyecto- los pille en precampaña electoral .

Queridos pero obligados a luchar

Los gallos «no son animales de compañía» y que por tanto su inclusión en el anteproyecto de ley de protección y tenencia de animales domésticos «no tiene sentido», asegura José Luis Martín, presidente de la Federación Gallística Canaria, que aglutina a 52 galleras. Reclama una regulación de las peleas de gallos, como ocurre con la caza o la colombofilia, que tiene sus leyes.

«En las peleas de gallos no hay intervención del ser humano, dice, «el gallo, si no quiere pelear, no pelea» y explica que es la cría y la competición lo que hace que el animal esté bien porque se está «criando a un atleta». Martín asegura que los gallos son «queridos y cuidados con mimo» por sus castiadores. Entre el 5% y el 10% de los animales mueren en la riña y, asegura, «de forma fulminante».

Iris Sánchez, de Pacma, sostiene que las riñas de gallos, como otras actividades, «causan sufrimiento y maltrato a los animales», por eso la «ley tiene que prohibirlas». «Los gallos en libertad pelean», admite, «pero no se hacen daño porque tienen vías de escape; en las riñas se promueve la violencia, está enjaulados y son obligados a luchar».

En una sociedad avanzada, dice, «no se pueden permitir espectáculos donde los animales son maltratados y se usa su sufrimiento como diversión».

Documento actualizado pero insuficiente

El anteproyecto de ley canaria de protección y tenencia de animales de compañía actualiza la Ley de Protección de Animales de 1991. Estos son sus novedades y lo que opinan de ella animalistas y galleros: