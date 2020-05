El miedo a salir: los expertos tranquilizan ante una ansiedad esperada

¿Hay que forzarse a salir?

Arango recomienda aprovechar los paseos, volver poco a poco volviendo a la normalidad del futuro. "En el confinamiento pasamos del todo a la nada, pero son mejores las adaptaciones progresivas; que la gente vaya saliendo de forma paulatina, dando paseos, y si no le apetece, que se vayan forzando".

Timanfaya Hernández apuesta por que cada uno se plantee su propio "desconfinamiento" y marque sus pautas para ver cómo se siente.

"No pasa nada por salir el lunes en vez del sábado. ¿Hasta dónde? En vez de un kilómetro, voy a dar primero una vuelta a la manzana. Si me veo muy descontrolado, que no puedo manejar la situación y me genera mucho malestar, eso indica que hay un problema y tendremos que hacer un trabajo para reconducir ese estado, que no se va a reconducir solo".

Hay que asumir que ese temor es normal, coincide con Arango, pero también ver que no interfiere en la vida cotidiana, que permite seguir las rutinas y mantener las relaciones sociales, pedir ayuda si la ansiedad o el miedo nos incapacita.