El abogado de El Yoyas dice que se le «hurta» el contacto con sus hijos

Esteban Gómez, el abogado de Carlos Navarro, El Yoyas, remitió ayer un comunicado en el que denuncia que Fayna Bethencourt, ex mujer de su cliente, «no permite que exista comunicación de sus hijos con el padre» desde enero de 2018. El escrito considera «una barbaridad» que se pida la retirada de la patria potestad, después de conocer que la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido ocho años de cárcel -entre otras penas- para el ex concursante de Gran Hermano.

«La madre no permite que se comunique el padre con los hijos desde el 11 de enero de 2018. No tiene orden de alejamiento respecto de ellos, pero al no poder entrar en Gran Canaria por una medida cautelar que representa un encarnizamiento, y al no poder llamar por teléfono porque la madre no lo permite (última solicitud realizada por este letrado a la acusación particular ayer mismo....), sencillamente se consigue que el padre ya haya desaparecido de la vida de los menores, que es lo que al fin y al cabo se pretendía con esta denuncia, lo que para esta parte es también un acto de violencia», explica el abogado, Esteban Gómez, en una parte de su extenso escrito que divulgó ayer y que dividió en cinco apartados. En el mismo muestra su contrariedad contra la medida impuesta por la Fiscalía Provincial de Las Palmas.