El Yoyas: «¿Te rompo el brazo o una costilla?»

Hechos

La arrastró

En mayo de 2017, ambos se encontraban en su casa cuando la denunciante le recriminó «las agresiones anteriormente narradas y la presencia de sus hijos durante las mismas». La reacción del Yoyas fue agarrarla por el cuello, «manteniendo la presión mientras la arrastró hasta el salón».

Por su parte, a finales de junio de 2017, tras la última presunta agresión del acusado y manteniendo Fayna «todavía esperanzas de que éste cambiase su conducta en el futuro y así poder retomar la relación», se mudaron con sus hijos a Gran Canaria. Pero el Yoyas, «lejos de modificar su comportamiento, continuó insultando a su esposa, tanto directamente a ella como a través de sus hijos, diciéndoles mediante constantes llamadas de teléfono expresiones como ‘la puta de tu madre’ o ‘qué asco de mujer’», narra la fiscal. Además y «con intención de generar ansiedad y temor en Fayna», el Yoyas «viajó hasta la isla sin aviso, presentándose en la vivienda» de ambos en Agüimes en julio de 2017. Según la fiscal, Fayna Bethencourt presentó el 5 de septiembre de 2017 una primera denuncia por estos hechos, manifestando después en el juzgado su intención de «perdonar al acusado», pidiendo el archivo de las actuaciones.

Pero posteriormente, el 10 de enero de 2018, «con intención de infundir temor en sus hijos, en su mujer y en la nueva pareja de ésta», el Yoyas llamó a su hijo a las 21.06 horas y le dijo «yo ya he visto al gordo asqueroso, ya lo he visto. Que no se preocupe que no lo voy a rajar, que no le voy a reventar la puta cabeza porque le haría un favor, más vale que se entere él solo de quién es tu madre. Ya se enterará, que es lo mejor. No hace falta que la mate yo, cuando se entere de quién es tu madre, verás», narra el escrito. De la misma manera, envió un audio de WhatsApp al móvil del menor diciéndole «sí además el gordo asqueroso, comemierda, motero heavy asqueroso, no le voy a hacer nada hijos míos, decídselo a vuestra madre que no le voy a hacer nada, que no tenga miedito, si ya se dará cuenta él de quién es vuestra madre, no hace falta que yo le haga nada, ahora que yo no me lo cruce, eh!, porque como me lo cruce a lo mejor tiene un puto problema y le arranco todos los dientes».

Finalmente, el 11 de enero de 2018, Fayna Bethencourt después de que a los insultos se añadiesen amenazas de muerte a ella y a su nueva pareja, así como del estado de ansiedad que le generó el Yoyas tras una llamada donde le dijo que estaba en la isla sin haberla avisado, presentó una segunda denuncia en la que narró la situación vivida desde el inicio de su relación y que desembocó en este procedimiento judicial.