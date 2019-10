Más víctimas mortales de violencia machista en diez meses que en todo 2018

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo no cejará en la lucha contra la violencia de género hasta que no se garantice la seguridad y la libertad de las mujeres.

Sin denuncia no hay respuesta judicial posible

Helena, la última mujer asesinada por su expareja en Denia, había denunciado al agresor, que tenía una orden de alejamiento.

Solo en 11 de los 49 asesinatos cometidos en estos diez meses pesaba denuncia sobre el maltratador, el 22,4 %, un porcentaje inferior al 29,2 % registrado en 2018.

Martín Nájera no considera negativo este descenso, ya que supone que "se ha reducido el número de mujeres que han acudido a la justicia y a pesar de todo se las ha matado".

Ha incidido en que es necesario que las mujeres denuncien: "Si no, no las podemos proteger. (...) Si las personas no denuncian, no hay respuesta judicial posible".

La fiscal ha reconocido que la ausencia de estabilidad política está retrasando las reformas legislativas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pero la protección real de las víctimas no se ha visto afectada por dicho bloqueo.