El viaje (paralelo) de fin de curso de Elan

La recomendación del Diputado del Común de que Elan Fleitas Valerón, uno de los alumnos de sexto de Primaria (11 años) del colegio El Tablero en Gran Canaria, fuera al viaje de fin de curso con su grupo de referencia aunque esté en el aula Enclave no sirvió de nada. Elan no fue convocado el jueves por el centro. Sin embargo, el pequeño con TEA estaba en el avión junto a su madre, Irene Valerón. «Al final decidí venir. Ha sido un impulso de madre. No podemos ir con el grupo aunque tenemos derecho, como ha resuelto el Diputado del Común, que nos dio la razón. Y no solo para Elan sino para todo el colectivo. Todos son aptos para todo tipo de viajes», asegura su madre en conversación telefónica.

«Ahora estamos paseando. Hemos visto a los niños y niñas de su grupo en algunos momentos, pero vamos de manera independiente. Tomé la decisión de venir y dije 'nos vamos al viaje' aunque el centro no haya querido aceptar este derecho», abunda.

El Diputado del Común recomendaba que se «adoptaran» las medidas que fueran necesarias para que Elan pudiera «asistir al viaje de fin de curso». Pero no se ha hecho. Con ese fin su madre y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Galdós, Marian Álvarez, dieron a finales de marzo una rueda de prensa reclamando el derecho de Elan. ««Si no va, no se puede enmendar», lamentaba entonces Álvarez.

Por su parte, la Consejería de Educación señaló que como el tema estaba «judicializado» no hablaría de él. La madre de Elan denunció que no le daban la documentación en la que el centro decía que ella había renunciado a la adaptación del viaje.

Al subir al avión en el que iban a Madrid «todo los niños empezaron a decir, 'mira, te lo dije, Elan venía'», cuenta emocionada. Elan no lo sabía y «se quedó el shock» positivamente, narra la madre. «Como tenemos el apoyo de las familias he sabido el itinerario, porque a mí no me lo habían dicho, y tenemos los vuelos con ellos y fue superbonito», añade Irene Valerón que asegura que ha evitado que sea una «situación desagradable» especialmente, añade, por los otros niños y niñas. «Todos ellos sí saben de la situación y tienen un poco más de conciencia del caso, no quiero que se sientan mal. Esas mamis han hablado con ellos y nos hacen corazones, nos saludan... Me siento superagradecida y arropada. Sigo sintiendo el rechazo por parte de los adultos, pero no quiero crear ningún tipo de conflicto. Cuando ellos nos saluden, bienvenidos. Mientras, intento mantenerme un poco distante. Saludo y mantengo la distancia», abunda.

Sobre su hijo, explica que Elan lo está pasando muy bien. Él no sabe que lo han «discriminado» del viaje de fin de curso y simplemente ve que ha ido con su madre y «coincide» con sus amigos. «En muchas excursiones que hace el cole muchas veces voy yo con él», añade.

Este sábado será el «día grande» del viaje. Van a visitar el parque de atracciones, «Todos los días me pregunta cuándo toca», dice su madre. A Elan le encantan algunas de las atracciones, otras no, como a todo el mundo, añade Irene Valerón. «En septiembre estuvimos el Disneyland y fue igual. Hay unas que no le gustan, pero las que le gustan tenemos que repetir», comenta su madre.