El viaje de fin de curso empieza el jueves: «Si Elan no va, no se puede enmendar»

El colegio El Tablero no ha convocado al menor, con TEA pese a los intentos de su madre. El Diputado del Común recuerda que «el menor no es responsable de los actuaciones o declaraciones de la madre, como ciudadana y como responsable de la educación de su hijo»

Elan Fleitas Valerón es uno de los alumnos de sexto de Primaria (11 años) del colegio El Tablero. Su grupo empieza el viaje de fin de curso el próximo jueves, pero el menor no está convocado. Su condición de TEA es el argumento que ha recibido su madre, Irene Valerón. Intentando que no fuera así ha llegado hasta el Diputado del Común, que le ha dado la razón y recomienda que «se adopten las medidas que procedan» para que «pueda asistir al viaje de fin de curso». «Si Elan no va, no se puede enmendar», lamenta la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Galdós, Marian Álvarez.

Irene Valerón lanzó en noviembre un vídeo en el que denunciaba que el centro había discriminado a su hijo del viaje de fin de curso. Llegó a la Consejería de Educación y a Inspección Educativa. De hecho un inspector hizo de «mediador» entre el centro y la familia de Elan. Tras esa reunión Valerón envió un audio a los medios: «Lo más importante es que el inspector va a interceder entre las dos partes para buscar la mejor manera de que Elan haga el viaje, yo ya no necesito nada más, yo solo quería que mi hijo tuviera la oportunidad de ir conmigo (…) Habrá adaptaciones en el viaje, pero las acepto, los ratos en los que ellos crean que no podemos participar, mi hijo y yo podremos tener otras interacciones». Dos minutos después, dijo este miércoles Valerón en rueda de prensa, el inspector la llamó diciendo que no habían quedado en eso, que tenia que haber pedido perdón. Un momento de la rueda de prensa este miércoles. Cober Noticia relacionada Elan podrá hacer el viaje de fin de curso, pero Educación avala la gestión del colegio Gaumet Florido La historia también la conoce el Diputado del Común, que advierte de «no se puede condicionar el acceso al viaje de fin de curso del menor por las actuaciones procedentes o improcedentes de la madre, tanto a través del centro, de los medios de comunicación como a través de la comisión de conciliación. El menor no es responsable de los actuaciones o declaraciones de la madre, como ciudadana y como responsable de la educación de su hijo». Noticia relacionada El colegio de El Tablero da por rota la mediación con la familia de Elan Gaumet Florido Es más, para el Diputado del Común «se debe considerar por la administración educativa y la comunidad escolar que el TEA no es una limitación, sino una forma diferente de ser y de aprender». Y, en conclusión, señala el escrito, «la inspección de Educación puede hacer de mediador para lograr un entendimiento entre la madre y el centro (aunque ella es parte del centro y su hijo también) pero no puede dejar que un menor se vea marginado por su condición de TEA. Debe prevalecer el derecho del alumno a asistir a una actividad con su grupo de iguales de edad con los recursos que la administración debe proporcionar». «La administración solo acepta que Elan vaya al viaje si su madre pide perdón, esa es la conclusión» Marian Álvarez Presidenta Fapa Galdós Según Marian Álvarez, esta resolución «afecta también a todas las familias con niños y niñas con TEA. Todos tienen derecho a asistir actividades complementarias a las que puedan asistir», reclamó. «Todo lo podemos demostrar, tenemos documentos, audios… Irene se ha dirigido por escrito desde la inspección general, a la central,… hasta al presidente del Gobierno. A todos ha comunicado por escrito que se siente coaccionada. La administración solo acepta que Elan vaya al viaje si su madre pide perdón, esa es la conclusión. La madre no ha cumplido porque no se ha hincado de rodillas para pedir perdón al equipo directivo del centro». Además, añadió, «esto no es de buen gusto para nadie. No nos gustan los enfrentamientos, pero hemos tenido que hacer pública esta situación de discriminación, de vulneración de los derechos de Elan a tener una educación en las mismas características que el resto niños y niñas de la comunidad autónoma».