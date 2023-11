Elan podrá hacer el viaje de fin de curso

Elan podrá finalmente hacer el viaje de fin de curso junto a los alumnos y alumnas de 6º de primaria del colegio de El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana. Apenas unos minutos después de que concluyese la reunión que este miércoles mantuvo en el centro con el inspector de zona, la madre del niño, Irene Valerón, informa de que Educación se ha comprometido a buscar la fórmula de que su hijo, con trastorno del espectro autista, pueda hacer el viaje con los que considera sus amigos, los niños y niñas de su edad.

Valerón, visiblemente emocionada y «supercontenta», prefiere quedarse con la esperanza de este compromiso de la consejería y dejar atrás los posibles malentendidos que se hayan podido producir por la tensión de estos días. «Educación me ha dicho que adaptará el viaje para que Elan pueda ir, aún no sé cómo será, pero me quedo con ese compromiso».

Irene Valerón acudió a la reunión acompañada de dos componentes de la asociación Suma. «Lo más importante es que el inspector va a interceder entre las dos partes para buscar la mejor manera de que Elan haga el viaje, yo ya no necesito nada más, yo solo quería que mi hijo tuviera la oportunidad de ir conmigo», apunta la madre en un audio remitido a los medios. «Habrá adaptaciones en el viaje, pero las acepto, los ratos en los que ellos crean que no podemos participar, mi hijo y yo podremos tener otras interacciones».

Desde la Consejería de Educación no confirman por el momento el acuerdo al entender que éste contemplaba ciertas condiciones que Valerón no ha cumplido, no al menos, según dicen, en el audio que ha difundido en redes sociales. Aseguran fuentes del departamento regional que la madre de Elan prometió retractarse de algunas afirmaciones que había hecho estos días y no lo ha hecho. «Esto no quiere decir que el niño no vaya a viajar, sino que ahora no podemos confirmarlo». Además, les preocupa que haya trasladado la impresión de que la fórmula para solventar estas situaciones sea acudir a los medios de comunicación «cuando la consejería ha actuado correctamente».