«Cuando hay mercadillo, notamos el bajón»

Son las 11.30 horas de la mañana de un miércoles. Poca gente en el centro comercial Yumbo. Los largos pasillos a los que se abren las tiendas de bazar de este complejo de Playa del Inglés lucen un tanto desangelados. «Esto antes no era así, es porque hoy toca mercadillo y cuando hay mercadillo, aquí notamos el bajón», se queja uno de los que regentan estos locales. Otro que observa la jugada, se acerca y apostilla. «Mire la hora que es y cero euros en la caja, no ha venido nadie», sentenció.

Dueños de tiendas del Yumbo contactaron con este periódico para hacer llegar su malestar por el daño que aseguran que les está haciendo la cercana presencia del mercadillo, trasladado hasta el Parque Europeo desde octubre de 2022 por el inicio de las obras en el antiguo edificio del Mercado Municipal de San Fernando, junto al que han estado desplegando sus puestos durante décadas. La nueva ubicación de los puesteros los ha situado en el centro mismo de la zona turística de Playa del Inglés, con miles de turistas que les llegan a pie porque están al lado mismo o a pocos minutos de sus hoteles o apartamentos. Para acceder a su sede anterior, en un entorno bastante alejado de los establecimientos alojativos, sus clientes se veían obligados a coger un taxi o a hacerse una caminata. El mercadillo de Maspalomas, en su emplazamiento actual, en el Parque Europeo. Juan Carlos Alonso Tan bien les va, sobre todo en cuando a nivel de afluencia, que los mercadilleros ya han anunciado por activa y por pasiva que quieren quedarse, que sus usuarios están ahora más contentos porque los puestos les quedan más cerca y porque, además, también se ve beneficiado todo el entorno comercial del Parque Europeo, que ha ganado vida. No en vano, ya han formalizado su petición por escrito y con firmas. Barajan otra campaña de recogida de firmas Estos otros empresarios del Yumbo, que prefieren mantenerse en el anonimato, se plantean otra campaña alternativa de recogida de firmas para instar a lo contrario al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a que no deje al mercadillo de forma permanente en lo que desde un principio se dijo que era un emplazamiento provisional. «Si se les está pasando por la cabeza dejarlo ahí, por favor, que no lo hagan», apuntó otro de los comerciantes. No aportan cifras de porcentajes de reducción en las ventas, solo la constatación de que, según ellos, es evidente, que durante los dos días de la semana que hay mercadillo, los miércoles y los sábados, ellos lo notan en una significativa menor afluencia a sus locales en el centro comercial. Calculan que en el Yumbo hay más de 40 negocios de venta de productos de ropa o tipo bazar y uno de los promotores de esta iniciativa de protesta afirma que ya hay algunos que han cerrado o preparan las maletas para cerrar. Otro de los pasillos con comercios tipo bazar en el Yumbo. Cober Advierten de que los puesteros pueden vender más barato porque, entre otras cosas, sus tasas distan mucho del elevado coste de los alquileres que han de afrontar estos empresarios en el Yumbo. «Depende de los locales, de dónde estén y de su tamaño, pero aquí hay alquileres que van desde 1.500 euros a 12.000», aunque otro de los afectados calculaba que la media está en 2.000. El Parque Europeo, donde ahora está el mercadillo, no está tan a tiro de piedra de este centro comercial. Hay que andar entre 15 o 20 minutos dependiendo del paso, pero estos comerciantes tienen claro que hace un efecto arrastre y se lleva a sus clientes potenciales. «Casi prefiero que metan el mercadillo aquí, en el mismo Yumbo, porque así al menos no se nos lleva a la gente», aventuró uno de los vendedores. La pelota lleva tiempo en el tejado del gobierno municipal de PP-AV y CC, que se libra por ahora de una decisión inminente porque el Mercado de San Fernando sigue en obras. Tanto el alcalde, Marco Aurelio Pérez, como la edil del área, Araceli Armas, han evitado dar una posición definitiva alegando, primero, que no es el momento todavía, y segundo, porque dicen que la condicionarán, según han anunciado, a un estudio.