William Levy habla sobre el altercado protagonizado por su mujer y su hija en su casa

El pasado 2 de marzo, la policía acudía a la casa de William Levy en Florida después de que los vecinos alertaran a las autoridades de que se estaba produciendo un altercado. Lo sucedido quedaba recogido por la cámara policial y, semanas después, el vídeo corría como la pólvora por Internet. En él se veía cómo los agentes acudían a la residencia y mientras uno se quedaba con la exmujer del actor cubano, la mexicana Elizabeth Gutiérrez, y su hija, Kailey, otro se dirigía a interrogar al intérprete. «¡Esta es mi casa y hay otra mujer con mi ex!», decía ella a los agentes visiblemente alterada. Después de hora y media, la policía salía de la propiedad y explicaba a Gutiérrez que en interior de la casa solo habían visto a la trabajadora del hogar y que no había ningún indicio de delito.

Ahora, Levy ha decidido romper su silencio y contar su versión de lo sucedido aquel día. «Después de un mes y medio, Elizabeth, Kailey y sus primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer dentro. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro«, ha relatado. «Pateó la puerta con sus dos primas y yo les dije: 'no pasa, este es mi cuarto, esta es mi privacidad'», ha detallado el actor, al tiempo que ha defendido que, «si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo». Siempre según su versión, «Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara».

A pesar del enfrentamiento, de los rumores sobre presuntas infidelidades durante el matrimonio y de acusaciones veladas de malos tratos, el intérprete cubano intenta mantener la calma por el bien de sus hijos: «No quiero que, por estar enojado, pueda llegar a hablar mal de la madre de mis hijos». Cabe recordar que Kailey, de 14 años, se marchó tras la separación con su madre y fue también protagonista del enfrentamiento en la mansión de Florida en la que actualmente reside su padre con su hermano, Christopher, de 18, que eligió quedarse con su el actor.

Levy ha reconocido «haber cometido muchos errores» a lo largo de los 20 años que ha durado su relación con su exmujer, pero ha defendido que «una relación es de dos y ella también cometió sus errores». En este sentido, ha asegurado que «muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes saben solo una parte. Y ahora solo lo que ella ha dicho». «Por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada y me aguantaré los ataques«, ha zanjado.

Y es que, Elisabeth Gutiérrez ofreció una durísima entrevista a 'Hola USA' en la que contaba los tormentosos episodios que habrían terminado con su matrimonio. Según su relato de la actriz mexicana, el protagonista de 'Café con aroma de mujer' «bebía demasiado alcohol». En una ocasión, mientras ella dormía con su hija, el actor llegó al domicilio gritándole «jodida puta» e intentó echarla de la casa.

A lo que sí parece dispuesto Levy es a ir a los tribunales y denunciar a su exmujer por llevarse supuestamente de la casa cosas que no le pertenecerían y lo que sería más grave, por haber falsificado su firma presuntamente. Así lo ha avanzado el periodista Álex Rodríguez en una de sus conexiones con 'TardeAR'. A este respecto, la actriz mexicana habría puesto su firma «para cobrar en diferentes contratos, dinero que tenía que firmar William y firmaba Elizabeth. William dice que ha estado falsificando su firma», ha señalado el periodista

Así, la guerra está abierta entre el exmatrimonio, de hecho, altercado que hemos podido ver en vídeo no ha sido el único protagonizado por la expareja, de hecho, la policía ha tenido que acudir a la mansión hasta en tres ocasiones más. Un panorama que nada tiene que ver con lo que intentaban transmitir cuando anunciaron su separación con un mensaje más que conciliador en el que Gutiérrez escribía: «Actualmente no estamos juntos. Por mi parte nunca se debió a una falta de amor, simplemente creo que no soy la misma chica que hace 20 años, cuando nos conocimos». «Lo que quiero en este momento es diferente. Siempre le querré, siempre le desearé lo mejor; como siempre he dicho, estando conmigo o no, quiero verle feliz».

Levy y Gutiérrez se conocieron en 2003, trabajando juntos en el concurso 'Protagonistas de novela' y comenzaron un romance que parecía idílico de puertas para fuera. Sin embargo, su relación ha estado siempre bajo la sombra de la infidelidad. Dos rupturas, en 2008 y en 2014, han precedido a esta última que, dadas las circunstancias, parece la definitiva.