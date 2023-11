Educación dice que se ofertó una alternativa a la madre del menor con autismo y ella lo niega

A las puertas de que este miércoles se conozca una posible solución, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la madre del menor con autismo que denuncia que el colegio de El Tablero, en San Bartolomé, no ha invitado a su hijo Elan al viaje de fin de curso mostraron ayer sus divergencias. Mientras que el director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos, aseguró en la Cadena Ser que el centro le había ofrecido a Irene Valerón una alternativa que ella no aceptó, la madre de Elan lo negó de forma rotunda y molesta.

Pablos, de hecho, reprochó que la información que se ha estado transmitiendo no es veraz. «El centro no ha dicho que no, le ofreció adaptar el viaje y cambiar las actividades porque se entendía que dadas las características del niño, determinadas actividades que estaban programadas no eran propicias para él por su seguridad y su integridad, pero la familia fijo que no», aseguró Pablos. Es más, precisó, que fue el colegio el que le propuso a la madre que participara y que viajara con el menor.

El director general aprovechó además para reprochar a Valerón que decidiera «exponer antes a su hijo en los medios de comunicación antes de esperar a su cita con el inspector y seguir el protocolo correcto». En ese sentido, también le afeó el «señalamiento público, gravísimo» de la directora del colegio, a la que Irene Valerón citó en el vídeo que se hizo viral. «Es una compañera, una trabajadora, no consentimos este trato y tiene todo nuestro apoyo», sentenció Pablos.

La madre de Elan, muy molesta por lo dicho por Pablos, negó que le ofrecieran alternativa alguna. «Para mi hijo lo quiero todo, pero estaba tan desesperada que lo habría aceptado, no es verdad que me ofrecieran nada». Dejó claro que ella sí se ajustó al protocolo y que recurrió a los cauces establecidos (de hecho, pidió cita con el inspector), y respecto a la directora, dijo que no la ha cuestionado, que se limitó a decir que fue ella la que le comunicó la negativa del colegio. Este miércoles, por lo pronto, está citada a una nueva reunión con el inspector.