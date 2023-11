Una madre desesperada: «No han invitado a mi hijo al viaje de fin de curso por padecer autismo»

Irene Valerón solo quiere «ayuda, apoyo» y que la entiendan «como madre». Esta joven, vecina del municipio de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria, es madre de Elan, un niño de 11 años de edad que sufre Trastorno del Espectro Autista. Tal y como ella cuenta en un vídeo que se está haciendo viral en redes sociales, esta sufriendo «una pesadilla por el trato discriminatorio» que está sufriendo su hijo en el centro en el que estudia.

Elan está escolarizado en el Aula Enclave de el CEIP El Tablero y su grupo de referencia son los niños y niñas de sexto de primaria, «pequeños a los que Elan conoce desde la guardería o desde infantil de 4 años», como comenta su madre.

Irene hace público en el vídeo que el grupo de referencia de su hijo de 11 años, es decir, sexto de primaria, va a realizar un viaje de fin de curso para despedir esta etapa. Todos, menos su hijo. Esta situación quita el sueño a esta madre que explica que: «Elan sí está capacitado para este viaje, yo que soy la que lo cuida, lo cría y la que lo conoce mejor que nadie entiendo que mi hijo necesita un referente que lo tenga en cuenta, por eso me he ofrecido voluntaria a ir al viaje sufragando yo todos mis gastos, por supuesto».

Una respuesta que obtuvo una segunda valoración por parte de la directiva el centro pero que quedó en segundo plano. «Después de estar semanas observando a mi hijo, siguen diciendo que no es apto para este viaje por dos razones: primero porque dicen que mi hijo no es de sexto curso, se saltan que ese sea su grupo de referencia. Y lo segundo que dicen, es que mi hijo no logra los objetivos pedagógicos y culturales que se han planteado para esta actividad. Se equivocan, soy su madre, lo conozco, hemos viajado muchísimo y a mi hijo le encanta toda la parte lúdica de este viaje», asegura Irene a la vez que añade que «ya no queremos ir otro año, solo queremos ir este porque mi hijo puede conseguir muchas cosas a nivel social».

Ante la negativa del centro de que el pequeño Elan viaje con el resto de niños, su madre asegura que se ha visto obligada a hacer público el tema para que «la sociedad de entere de como tratan a las familias que estamos en aulas Enclave: Lo que un día crees que es una alegría porque piensas que tu hijo va a tener una atención más especializada, se convierte en una pesadilla absoluta por todas las trabas que nos ponen».

Para finalizar el vídeo, esta madre emocionada y llena de dudas concluye diciendo que «nadie debe decidir quién sí y quién no. O todos o ninguno. Así debería ser la inclusión real».