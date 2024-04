La ULPGC intenta ofertar ya Psicología el próximo curso: «Tiene mucha demanda»

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) pretende ofertar el grado de Psicología el próximo curso. Un título que se impartirá de forma no presencial y que abrirá con 80 plazas. «Es una carrera muy demandada», señala el proponente de la aprobación del título, el profesor José Juan Castro. De momento, el grado tiene la luz verde del Consejo de Gobierno de la ULPGC y del Consejo Social de la universidad, pero falta el sí del Consejo Universitario de Canarias, que ya en 2012, la primera vez que la ULPGC pidió ofertar Psicología se lo denegó.

En aquella ocasión el Gobierno de Canarias no aceptó la duplicación de títulos entre las dos universidades públicas del archipiélago y decayó la propuesta», afirma el docente. Sin embargo ahora es diferente, añade. «Lo volvemos a intentar porque La Laguna solicitó Ciencias de Actividad Física y del Deporte y el Gobierno rompió la regla no escrita de no duplicar títulos. Parece que hay nuevo escenario y que sí se pueden repetir títulos. Por eso se reactivó la solicitud», explica.

A este cambio se sumó el que el estudio que hizo el Vicerrectorado de Grados preparando el nuevo mapa de titulaciones de la ULPGC volvía a constatar que Psicología era una de las carreras más demandadas, recuerda el docente.

Y un tercer factor importante para que la ULPGC se volviera a animar a intentarlo es que la gran mayoría de las universidades públicas españolas, de hecho, casi el 75%, ya tiene la carrera de Psicología entre su oferta.

En principio, asegura el docente, la universidad no creará una Facultad de Psicología. La ULPGC cuenta con un departamento de esta disciplina y quienes promueven la iniciativa no tienen «ningún interés especial ya somos trabajadores de la universidad», señala Castro. Así, continúa, «era nuestra obligación moral intentarlo. Nos parecía que, siendo psicólogos, habiendo hecho un buen trabajo en otras carreras, no podíamos eludir que la universidad no tuviera el título. Ni siquiera somos todos del Departamento de Psicología. Ha sido una unión transversal de entre 30 y 40 psicólogos que había en la universidad para preparar el título».

Psicología se impartirá de forma no presencial

Es más, añade el experto, las universidades transitan hacia la reducción de órganos administrativos, «se está buscando más concentrar los servicios». Y pone el ejemplo de Ciencias Jurídicas, que alberga también grados como Trabajo social y Relaciones Laborales.

«Esta carrera y muchas otras a medio plazo pasaran a ser semipresenciales o híbridas» José Juan Castro Porfesor de la ULPGC

Psicología en la ULPGC comenzará de forma no presencial. Es una forma, explica Castro, «de empezar y palpar la demanda real». Así también, añade, se puede hacer una idea de la demanda de las islas no capitalinas. Con posterioridad, añade, «esta carrera y muchas otras a medio plazo pasaran a ser semipresenciales o híbridas, como quieras llamarlo. Ese es el modelo que se va a terminar implantándose en toda las universidades españolas por avances en la tecnología y porque ciertas asignaturas no necesitan físicamente un sitio». Además, recuerda el docente, «hay un decreto de septiembre de 2021 del Gobierno que permite a las universidades decidir cuánto porcentaje de la enseñanza es presencial o no presencial y de formación dual. Las carreras en los próximos 10 años cambiarán mucho», afirma.

En lo que tiene más dudas el profesor Castro es que la ULPGC llegue a tiempo para poder impartir Psicología el próximo curso como es intención del Consejo de Gobierno. «Conociendo a la Administración no me gustaría dar una falsa expectativa a los estudiantes de la PAU», afirma.