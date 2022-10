La ULPGC gana alumnado de primero, pero tiene un 15,6% menos de estudiantes en cinco años

Los cambios demográficos provocados por la caída de la natalidad -un 24,3% entre 2011 y 2020, están afectando a las matriculaciones en los centros canarios, también a las dos universidades públicas. Y a este hándicap se une los atractivos que ha ido sumando la Formación Profesional en los últimos años. De hecho, este curso ha aumentado la matrícula con respecto al año anterior, que ya sumaba más alumnado que en ambas universidades con casi 44.000 estudiantes unos 4.000 más que en la educación superior.

En la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con la matrícula ya cerrada, se han matriculado 4.070 estudiantes de nuevo ingreso, que son 254 más que en el curso anterior, según las cifras proporcionadas por la institución. En la de La Laguna la cifra es ligeramente más alta, superando los 4.600, según su web, Sin embargo, en los grados de la ULPGC el número de matriculas es de 14.852, un 15,6% menos que hace un lustro -en el curso 2018-19-, y 313 estudiantes menos que en el curso anterior. Esta pérdida de alumnado es mayor si se compara con el curso 2014-15, cuando las matrículas en grado alcanzaban las 19.907.

Caída de alumnado universitario

La tendencia no es nueva. Un informe encargado por Educación por el Gobierno anterior, pero entregado al actual equipo, recuerda que en el curso 2008-09 había matriculados en las dos universidades públicas canarias 43.116 estudiantes. En el curso 2019-2020 la cifra se había rebajado a 35.191, es decir, en doce años habrían perdido a 7.925 estudiantes, un 18,3%. Y, al contrario, en estos años, tras la implantación del Plan Bolonia, el número de alumnado matriculado en másteres y doctorados no ha dejado de crecer. Por ejemplo, en el curso 2008-2009 había solo 506 estudiantes de máster, en el 2019-2020 ya eran 4.274. En los doctorados, se ha pasado de los 320 en el curso 2014-2014 a los 1.875 del pasado curso».

Efectivamente, los másteres de la ULPGC -cuya matrícula ya está cerrada– han ido ganando alumnado mientras que los grados perdían matrículas.

La misma tendencia se da en el conjunto nacional. Según las últimas cifras del Ministerio de Educación y Formación Profesional la FP por primera vez superó ya el pasado curso el millón de estudiantes con un aumento del 4,9%, un crecimiento achacable de forma especial al grado medio y al grado superior de esta etapa educativa, que aumentaron un 4,8% y un 5,5% respectivamente.

Tasa de abandono

Otro dato que preocupa a ambas universidades públicas canarias es la alta tasa de abandono de los estudios . El 21,9% del estudiantado de la ULPGC y el 21,6% del alumnado de la ULL abandona los estudios en el primer año de carrera, uno de cada cinco, según el informe realizado para Educación. Esta tasa de abandono mide tanto el no seguir estudiando la misma titulación como el hecho de no realizar ningún tipo de estudio universitario, aunque no hay datos sobre el alumnado que se pasa a otros estudios, como los de la FP Dual, que combina formación en los centros educativos y en las empresas con la actividad práctica.

Precisamente la consejera de Educación Manuela Armas, comentada a este periódico el atractivo de las enseñanzas de FP, que se han ido «posicionando» de forma que hasta estudiantes que han realizado ya un grado universitario optan por matricularse después en estas enseñanzas. La FP Dual, por ejemplo, cuenta este año con más de 200 grupos por los 122 del pasado curso.