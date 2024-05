Suspenso a Educación por la «bochornosa» oferta de plazas de 0 a 3 años

Este curso el primer ciclo de educación Infantil «solo han arrancado 29 de los 65 nuevos centros que estaba previsto». En número de plazas «supone que, finalmente se han incorporado 602 plazas de las 1.196 que se pretendía». Además, en la previsión para el curso entre 388 y 460 corresponden a nuevas plazas de 2 años. «Si tenemos en cuenta que este curso se han incorporado 594 plazas menos de las previstas, la conclusión es evidente, a la vez que bochornosa. Ni siquiera el próximo curso se llegará a las cifras previstas para el curso actual. Lo que significa que Canarias se hundirá, todavía más si cabe, con respecto al resto de comunidades autónomas en las estadísticas de implantación del primer ciclo de educación infantil (0-3 años)». Es el balance que hace la Junta de Personal docente de la Enseñanza Pública no Universitaria de la provincia de Las Palmas que este lunes ha valorado el curso 2023-24.

La Junta recuerda en un comunicado de prensa que «según los últimos datos disponibles, la media estatal de población infantil de o a 3 años escolarizada se situaba en torno al 36,9%, en 2021-22, mientras en Canarias se situaba, ese mismo curso, en un insignificante 21,9% (9 puntos por debajo). E insta al Gobierno de Canarias a que «planifique» para que las nuevas aulas estén disponibles «desde el primer día de curso». Y que «de manera urgente se mejore la oferta educativa del primer ciclo de la educación infantil en centros públicos hasta cubrir todas las necesidades que demanda la población de cualquier municipio de Canarias».

Proceso de estabilización docente

En la valoración del curso que termina el próximo mes de junio la Junta incluye el proceso de estabilización docente que está en marcha. Lamenta el gran número de docentes que no trabajan en Canarias que han logrado plaza en el concurso de méritos, que ahora está en la fase de revisión de alegaciones. Y pone de relieve «la colosal paradoja» que supone «a pesar de denominarse de estabilización» no solo «no da solución al problema de los miles de docentes que se encuentran en fraude de ley por abuso de temporalidad en Canarias, sino que, además, puede poner en grave riesgo la continuidad en el empleo de centenares o miles de docentes que, en muchos casos, llevan décadas en fraude de ley».

Por ello pide a la Consejería que «busque una solución para garantizar la estabilización definitiva de todo el profesorado interino que se encuentra en situación de abuso de temporalidad en Canarias».

Canarias sigue sin llegar al 5% del PIB en Educación

En cuanto al presupuesto educativo, la Junta pone el foco en que canarias sigue sin cumplir la ley de la que se dotó para dedicar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) a Educación. En 2024 el presupuesto se quedó «en el 4,82%, lejos del 5% que hace ya dos años que se debería haber alcanzado».

Para entender el alcance de ello la Junta recuerda que «un 0,18% puede parecer poca cosa pero, si lo traducimos a cifras netas, cada décima porcentual del PIB suponen cerca de 49,2 millones de euros lo que significa que, solo este año, el sistema público educativo perderá alrededor de 885 millones de euros de financiación».

Por eso, insiste, «es prioritario que el presupuesto educativo de 2025 no vuelva a eludir el cumplimiento de la ley».

Entre otros asuntos también valoran las instrucciones del curso y el calendario lectivo, la evaluzación de diagnóstico de la Lomloe y las ratios dentro del seguimiento del Acuerdo de Mejora del Sistema Público Educativo de Canarias, y aunque celebra que en el próximo año se bajarán las ratios en algunos cursos, pide hacerlas extensibles a otras etapas educativas y enseñanzas».