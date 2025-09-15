Suárez: «Hemos minimizado el impacto de la estabilización y salvado a 517 interinos» El consejero destaca los acuerdos para que un alto porcentaje de docentes de la península con plaza en las islas se quedara en sus comunidades con comisiones de servicios

T. A. Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:45 | Actualizado 19:52h.

«Hemos minimizado el impacto del proceso de estabilización y hemos salvado a 517 interinos canarios que se quedaron sin trabajo y quedan 50 sin nombrar». Así se pronunció este lunes el consejero canario de Educación, Poli Suárez, sobre los efectos en el profesorado temporal de las islas del elevado número de profesionales de fuera de Canarias que obtuvieron una plaza por méritos en el proceso extraordinario de estabilización en la educación del archipiélago.

Suárez volvió a ajustar a la baja los interinos afectados y afirmó que actualmente solo están sin trabajo 50 de los 567 docentes que el año pasado dieron clase a curso completo en Canarias y que a principios de septiembre se habían quedado sin destino.

El consejero reivindicó el mérito de su departamento por haber logrado que 717 de los 1.659 docentes de la península con plaza en las islas se hayan quedado este curso en su comunidades con comisiones de servicios, dejando esas plazas para profesorado canario en las listas de empleo. Al final, se han incorporado a las aulas del archipiélago 942 profesores de otras autonomías.

Además, Suárez dijo en la rueda posterior al Consejo de Gobierno que el impacto del proceso de estabilización ya se minimizó en enero, cuando este profesorado de la península tenía que empezar a dar clase en las islas: «Llegamos a acuerdos con otras comunidades autónomas para que siguieran trabajando allí y ahora hemos logrado que un elevado número se quede en sus comunidades de origen con comisiones de servicios».

De los 942 docentes de otras autonomías con plaza que han empezado a dar clase este curso en Canarias 518 son del cuerpo de maestras y maestros, 387 de Secundaria, 17 de sectores singulares de FP, diez de las escuelas oficiales de idiomas y otros diez del cuerpo de Artes Plásticas y Diseño.

Suárez destacó que en los dos últimos años la enseñanza pública canaria ha sacado 6.075 plazas en la plantilla docente, 5.000 con el proceso de estabilización –3.874 de ellas ofertadas por concurso de méritos– y 1.036 en las oposiciones ordinarias celebradas este año.

Sin embargo, la enseñanza canaria está muy lejos de estar en el 8% de tasa de interinidad, el objetivo de la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que conllevó el proceso de estabilización: más del 30% del profesorado canario es temporal y la tasa de interinidad es del 34% en secundaria y del 31% en el cuerpo de maestros y maestras.