El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso En septiembre se incorporan a las aulas canarias más de mil docentes de la península que lograron una plaza por méritos

Teresa Artiles Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

El impacto en el profesorado interino canario del elevado número de docentes de otras comunidades autónomas que obtuvieron plaza en las islas en el proceso de estabilización ya tiene cifras.

Un total de 567 docentes nombrados para dar clase el curso pasado completo han sido desplazados y no han obtenido destino para el año lectivo que arranca en septiembre. De momento están sin trabajo.

Entre el profesorado afectado se encuentran 110 docentes menores de 55 años que llevan más de cinco años trabajando en la enseñanza pública canaria, formando parte del bloque 1 de las listas de empleo. Los mayores de 55 años con ese tiempo de experiencia tienen su trabajo estabilizado. Otros 295 docentes sin destino tienen entre tres y cuatro años de antigüedad; 78, dos y 84, uno, según los datos de la Consejería de Educación del Gobierno canario.

Esta situación es una consecuencia de la incorporación en septiembre a las aulas canarias de más de mil docentes de otras comunidades autónomas que obtuvieron plaza en el concurso de méritos del proceso de estabilización, convocado en noviembre de 2022 en aplicación de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público.

El concurso de méritos concluyó a finales de 2024 con 1.659 de las 3.874 plazas obtenidas por profesorado de otras comunidades autónomas, el 42,82%. Se tenían que haber incorporado en enero a las aulas canarias pero se quedaron en sus autonomías en comisión de servicios para terminar el curso. Ahora tampoco se incorporarán todos. «Hemos tramitado 500 comisiones de servicios ya con otras comunidades y sigo firmando autorizaciones cada día», asegura Mónica Ramírez, directora general de Personal de la Consejería de Educación.

Estas comisiones más el aumento de plantilla en las islas por la aplicación del acuerdo de reducción de ratios ha evitado que el número de interinos afectados sea mayor, sostiene la directora general de Personal.

La situación más «dolorosa» es la de esas 110 personas del bloque 1 de las listas de empleo. Hay docentes con hasta 20 años dando clase que no han sido nombrados. Y, según la Consejería, había vacantes suficientes para ellos. Todos los afectados en esta situación «habrían obtenido destino si no hubieran restringido su ámbito de trabajo en las listas a una isla», la gran mayoría a Gran Canaria o Tenerife.

Los funcionarios de carrera con plaza tienen prioridad a la hora de elegir destino y estos desplazan al profesorado interino. Según Ramírez, un impacto «inesperado» ha sido el de los interinos que llevan muchos años dando clase y que se han quedado sin nombrar «por no tener el ámbito de trabajo abierto a toda la comunidad autónoma».

Su departamento ha realizado un estudio sobre la situación de este profesorado con más de cinco años de antigüedad en las islas afectado que concluye que no tienen destino porque «están restringidos para trabajar en una isla, salvo dos que están en dos».

Un ejemplo: un docente de Latín que lleva dos décadas dando clase se ha quedado sin destino en una especialidad cuyo último nombramiento a curso completo fue el de un interino con tres años y 11 meses de experiecia que se incorpora en Fuerteventura.

Por especialidades

En el cuerpo de maestros y maestras Educación Primaria es la especialidad con más interinos que se quedan sin destino el próximo curso, 77, con 13 con mas de cinco años de antigüedad. Le siguen Educación Física, con 56 docentes afectados, 11 del bloque 1; 33 de Inglés; 14 de Educación Infantil; nueve de Audición y Lenguaje; siete de Música; seis de Francés; y dos de PT.

En Secundaria están sin trabajo 42 interinos de Filosofía con destino el curso pasado; 40 de Educación Física; 28 de Física y Química; 19 de Inglés; 17 de Geografía e Historia; 16 de Biología; 15 de Administración de Empresas; 13 de Matemáticas; 11 de Música; 10 de Dibujo; 7 de Medios Audiovisuales; 6 de Procesos Comerciales; 5 de Latín; 5 de Lengua; 5 de Procesos de Comunicación; 4 de Francés; 4 de Economía; 4 de FOL; 2 de Alemán; 2 de Tecnología; y 1 de Intervención Sociocomunitaria.

En esta última especialidad el interino que se queda fuera lleva 19 años trabajando pero no había destino a curso completo en su isla, mientras que el último docente nombrado es uno con solo diez meses de experiencia que dará clase en La Gomera.

«Han entrado a trabajar muchísimas personas sin casi experiencia porque tenían el ámbito abierto a toda Canarias y darán clase en La Gomera, Fuerteventura, El Hierro... No es que los de fuera hayan causado ese desplazamiento, el desplazamiento lo causa el que los interinos con antigüedad no hayan elegido cualquier isla para trabajar, porque había plazas suficientes, eso es una elección y la responsabilidad no es de la Consejería», dice Ramírez.

Según la directora general de Personal el profesorado interino afectado «tendrá alguna oportunidad» de obtener destino en plazas para adjudicar que se sacarán en septiembre, 149 en el cuerpo de maestros y 81 en el de Secundaria. Y si no, sustituciones.

«Había la información suficiente para saber si se podía resultar desplazado o no. Y los sindicatos también lo sabían porque se dijo muchas veces, que lo que no se garantiza es el destino aunque hubiera suficientes vacantes, porque lo que no podemos es conculcar derechos y un funcionario de carrera siempre va a tener preferencia sobre un interino», añade Ramírez.

¿Por qué tantos docentes de fuera?

Pero esta situación no se hubiera dado si la mayoría de las plazas de la estabilización hubieran sido para el profesorado canario. El objetivo principal del proceso extraordinario era limitar la duración de los contratos temporales y estabilizar a los trabajadores interinos, pero en el sector educativo, a diferencia de otros como Sanidad, no hubo requisitos que favorecieran al personal temporal de las comunidades autónomas donde se ofertaban las plazas.

El proceso extraordinario de estabilización en el sector está regulado por un real decreto del Ministerio de Educación y sus concursos y requisitos son de ámbito estatal. Canarias, con una alta tasa de temporalidad, fue una de las comunidades autónomas que ofertó más plazas –5.000 entre concurso de méritos y oposiciones– y eso hizo temer desde un principio el efecto llamada de docentes de fuera del archipiélago en un proceso donde se estabilizan los puestos de trabajo, no a las personas.

Ante la imposibilidad legal de tener requisitos propios que favorecieran al profesorado interino de Canarias, uno de los movimientos acordados por el Gobierno regional con los sindicatos docentes en la anterior legislatura fue salirse de la coordinación estatal y resolver los procesos de estabilización más tarde que el resto de comunidades, para descartar a aspirantes que hubieran obtenido plaza en los procedimientos de sus regiones.

«Creían que las personas con más méritos de la península ya lograrían la plaza en sus comunidades y que aquí concurrirían las de peores puntuaciones, y el resultado es que muchos tenían más antigüedad que los nuestros o más titulaciones», señala Ramírez, quien insiste en la «responsabilidad cero» de la actual administración educativa en este proceso. «Nosotros lo hemos ejecutado porque era obligatorio».

Canarios que no pueden volver

La incorporación a la enseñanza pública canaria de más de mil docentes de la península que han obtenido una plaza en la estabilización ha impactado en el profesorado interino de las islas, pero también están denunciando su situación una veintena de profesores de conservatorios que decidieron presentarse a la estabilización en otras comunidades, obtuvieron plaza fuera y no pueden quedarse en las islas en comisión de servicios el próximo curso.

Para preservar su trabajo tras años como interinos en Canarias, este colectivo, que no había tenido la oportunidad de realizar oposiciones en la islas para estabilizarse, obtuvieron plaza en la península pero siguieron el curso pasado dando clases en el archipiélago en comisión de servicios. Pero para el próximo no tienen esta posibilidad.

«El año pasado los pudimos traer pero ahora al cubrirse las plazas no solo con los canarios que obtuvieron aquí, sino con los de fuera, no podemos traerlos. En realidad son nuestro profesorado, pero ahora son funcionarios de Andalucía, de Asturias, de Cantabria, que querrían venir en comisión de servicios y no lo podemos autorizar porque no hay plantilla para tanta gente», asegura la directora general de Personal de la Consejería de Educación. Hay una veintena de personas en esta situación con su vida laboral y personal en Canarias y la plaza en otra comunidad.