942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150 717 profesores, el 43% de los profesionales de fuera que obtuvieron una plaza por méritos en la estabilización, se quedan este curso en sus comunidades

T. Artiles Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El impacto del proceso de estabilización en el profesorado interino canario por el elevado número de docentes de otras comunidades con plaza en las islas se ha ajustado a la baja tras las adjudicaciones de destino en la primera semana de septiembre.

La cifra final de interinos del archipiélago sin trabajo este curso baja de los 567 iniciales a 150, según datos de la Consejería de Educación del Gobierno canario. Así, estos días se han nombrado a otros 417 profesionales temporales con antigüedad que se habían quedado en la calle, 361 a jornada completa -282 cubriendo una vacante y 79 sustituyendo para todo el año- y 56 a tiempo parcial.

De los 150 interinos que siguen sin trabajo 112 están pendientes de hacerlo y disponibles en las listas de empleo y 35 retenidos. Sin destino aún están cinco docentes con más de cinco años de experiencia -los incluidos en el bloque 1 de las listas-, que son «los que más preocupan» a Educación. Inicialmente eran 112 y todos son de secundaria y de las escuelas oficiales de idiomas.

El desplazamiento o pérdida de destino de este profesorado interino está relacionado con la incorporación este curso a las aulas canarias de los docentes de otras comunidades autónomas que obtuvieron una plaza por méritos en el proceso extraordinario de estabilización. Y el número final es menor al esperado: en septiembre se han incorporado a la enseñanza pública del archipiélago 942 de los 1.659 profesionales de la península que lograron su plaza en las islas, el 56,7%. El resto, 717, se ha quedado en sus autonomías, 646 en comisiones de servicios.

«No hemos parado de firmar comisiones de servicios y lo seguimos haciendo. Creo que la cifra final de incorporaciones de fuera de las islas es una buena noticia, porque hemos logrado que muchos se hayan podido quedar en sus comunidades, lo que ha dejado esas plazas para el profesorado que está en nuestras listas de empleo y, por supuesto, también estamos contentos con el profesorado que se ha incorporado con normalidad a nuestras aulas», destaca la directora general de Personal de la Consejería de Educación, Mónica Ramírez.

De los 942 docentes de otras autonomías con plaza que han empezado a dar clase este curso en Canarias 518 son del cuerpo de maestras y maestros, 387 de Secundaria, 17 de sectores singulares de FP, diez de las escuelas oficiales de idiomas y otros diez del cuerpo de Artes Plásticas y Diseño.

Según Ramírez, este curso también hay un importante número de docentes de Canarias que dan clase por primera vez. «Ha ayudado mucho el aumento de la plantilla en 700 profesores más las otras 717 plazas de docentes de la península que no se han incorporado», afirma la directora general, quien reitera que había vacantes suficientes al inicio de curso y que si todos los interinos con antigüedad hubieran tenido el ámbito de trabajo abierto a todas las islas en las listas de empleo no se hubieran quedado sin nombrar.

Interinidad y oposiciones

La enseñanza canaria está muy lejos de estar en el 8% de tasa de interinidad, el objetivo de la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que conllevó el concurso de méritos y las oposiciones extraordinarias de estabilización.

A pesar de las 5.000 plazas ofertadas en este proceso y las oposiciones ordinarias celebradas este año, más del 30% del profesorado canario es temporal: la tasa de interinidad es del 34% en secundaria y el 31% en el cuerpo de maestros y maestras.

La directora general de Personal destaca que en el proceso selectivo ordinario celebrado este verano en la enseñanza canaria con 1.127 plazas en juego «el 97% de quienes aprobaron estaban en nuestras listas de empleo».

En 2026 se celebrarán las pruebas para las 235 plazas de las 18 especialidades pospuestas en la convocatoria de este año y la Consejería iniciará negociaciones con los sindicatos docentes en la mesa sectorial para analizar si habrá también oposiciones en otros cuerpos. «Lo negociaremos y analizaremos con los sindicatos; si hay oposiciones el próximo año en principio solo será en el cuerpo de maestros, pero no es seguro que vaya a haber convocatoria», explica la directora general de Personal.