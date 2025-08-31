Poli Suárez: «Me duele dejar a casi 600 docentes en la calle por una estabilización heredada»

El consejero de Educación del Gobierno canario destaca que el archipiélago arranca este curso «a la cabeza» de España en reducción de ratios y con 1.700 nuevas plazas públicas de 0 a 3 años. Reconoce que no se llegará al 5% del PIB en inversión y reivindica la ley de autoridad docente: «Hay que proteger al profesorado»

Poli Suárez (Moya, 1974) elige el aula de un colegio público -el Europa, en Jinámar- para realizar esta entrevista sobre el inicio del curso en Canarias. El consejero de Educación del Gobierno canario asegura que le «duele» el impacto de la estabilización, con 567 interinos canarios que se han quedado sin trabajo por la llegada de más de mil docentes de la península que han obtenido plaza por méritos. «Yo he sido solo el ejecutor de un proceso heredado», dice.

El dirigente del PP destaca que se empieza a aplicar el plan de reducción de ratios -«nos colocamos a la cabeza de España»- o la creación de 1.700 nuevas plazas del primer ciclo de Infantil en colegios públicos.

Además, admite que en 2026 se seguirá incumpliendo la ley canaria y no se llegará al 5% de inversión del PIB y reivindica la necesidad de la ley canaria de autoridad docente ante el aumento de agresiones. «El profesorado necesita protección de la administración», sostiene.

- Afronta su tercer inicio de curso como consejero de Educación. ¿Llega con los deberes hechos?

-Yo diría que a medio a hacer, porque queda mucho por hacer. Se han dado muchos pasos, ha habido muchos avances, hemos cometido también errores que se han corregido. Por lo tanto, hay que seguir trabajando para que dentro de cuatro años pueda decir si hemos hecho o no los deberes.

- Los primeros en incorporarse son los docentes este lunes. Quienes no lo harán son los 567 interinos que se han quedado sin trabajo por el impacto de la estabilización. ¿Cómo calificaría este resultado?

- A mí me duele tener que dejar cerca de 600 docentes en la calle por un proceso de estabilización heredado, porque este proceso de estabilización se inicia en la legislatura pasada y se culmina ahora. Yo he sido simplemente ejecutor de un proceso que ya no había manera de modificar, y he tenido que finalizarlo.

Ahora bien, ¿me gustan las cifras? No. También es verdad que ese personal que se queda en la calle ahora podría haberse quedado en mayor número el 1 de enero. ¿Y qué hicimos nosotros? Y aquí me gustaría destacar y reconocer el trabajo de la directora general de Personal, llegamos a acuerdos con el resto de comunidades autónomas para que ese personal de fuera con plaza aquí se incorporaran ahora en septiembre.

- ¿Hay posibilidades de salvar a algunos de esos docentes con los destinos que se adjudican los primeros días de septiembre?

-Sí, eso espero. Nosotros intentaremos seguir reduciendo esa cifra de personas que se quedan en la calle. Vamos a ver este inicio del curso hasta dónde podemos llegar, ayudar dentro de nuestras posibilidades. Pero créame también que lo tengo muy complicado.

Hay un incremento en el capítulo 1 [de personal] para este curso. Ahora empezarán también las sustituciones y también hay petición de comisiones de servicio de otras comunidades autónomas de docentes de fuera que han obtenido plaza aquí. Pero entendiendo la situación personal de cada uno, en algunos casos si esos interinos se hubiesen abierto a tener destinos en otras islas probablemente no estuviesen hoy en la calle.

-¿Los responsabiliza?

- No, me niego a responsabilizarlos solo a ellos, pero es verdad que se podría haber salvado un mayor número de plazas.

- ¿Tiene ya el número de docentes de otras comunidades autónomas que se incorporan a las aulas canarias?

-No, hasta la primera semana de septiembre no tendremos esa cifra exacta.

-Usted planteó que iba a pelear por un segundo proceso de estabilización con 2.000 plazas para Canarias. ¿Lo ha desechado?

- Este proceso se hizo mal. Yo lo que quiero es solicitarle a Madrid un segundo proceso de estabilización, negociarlo con el Ministerio de Educación y el de Política Territorial. Mi intención es que a partir del inicio del curso podamos sentarnos para ver la posibilidad. Yo sigo empeñado en un segundo proceso de estabilización, pero con requisitos que no perjudiquen a la gente de aquí, que es donde se falló.

Nosotros no podemos competir con comunidades que tienen su propia lengua, pero sí es verdad que cabía la posibilidad de recoger contenidos canarios. Y eso creo que no se peleó. ¿Por qué no pudimos cambiarlo? Porque ya se habían vencido todos los plazos. Ya no teníamos posibilidad ninguna de dar marcha atrás en el proceso de estabilización.

-Este curso se empieza a aplicar el acuerdo para la bajada de ratios. ¿Es la mejor noticia de este curso?

-Ha sido un acuerdo histórico. Hacía mucho tiempo que no se llegaba a un acuerdo de estas características en Canarias . En Primaria no había una reducción de ratios desde el año 91. Hoy nos hemos colocado a la cabeza de España, porque entendemos que es necesaria esa reducción de ratios para mejorar la calidad educativa.

En infantil nos ponemos en 16, 18 y 20 escolares, 22 en Primaria y 25 en ESO. Eso es un acuerdo histórico que vamos a ejecutarlo durante tres cursos escolares. Ya en este curso eso supone un incremento de 700 docentes nuevos, lo que supone, lógicamente, también incremento del capítulo 1, presupuestariamente hablando. Si a lo largo de estos tres cursos hubiese posibilidad de incluso mejorar, lo vamos a hacer. Canarias es la comunidad número uno ahora mismo en la bajada de ratios.

- ¿Canarias necesita incrementar su plantilla docente?

-Probablemente sí. Yo no tengo el análisis de cuántos docentes exactos necesita Canarias, pero estamos incrementando la plantilla. En números redondos, en 1.300 docentes nuevos en dos cursos.

-El plan para reducir las tareas burocráticas en los centros o la ley de autoridad docente son medidas dirigidas sobre todo al profesorado. Esta última ha recibido duras críticas de familias y alumnado.

- Hay que reconocer el trabajo que hacen las docentes y los docentes, y eso no se hace solo con buenas palabras, distinciones o premios. Se reconoce trabajando con ellos en el día a día. Pero esto no quiere decir que estemos trabajando solo para favorecer al personal docente o al personal socioeducativo. Todo lo que se avance y se alcance respetando y valorando el trabajo de la docencia va a repercutir también en el alumnado y en las propias familias.

Yo no quiero enfrentamientos ni con familias ni con alumnado, no voy a entrar en ese juego. La ley de la autoridad docente es necesaria. Pero no porque las familias o los alumnos sean un problema. El profesorado necesita esa protección por parte de la administración. No es un documento cerrado y se escuchará a toda la comunidad educativa, al Consejo Escolar y a los grupos parlamentarios. Repito, no es ir ni contra el alumnado ni las familias. Es conseguir una convivencia mejor.

-¿Cree que es elevado el número de agresiones a docentes?

-Muchas no se denuncian. Hay agresiones, hay insultos, hay amenazas. ¿Cuántas bajas estamos teniendo? Muchas son porque el profesorado prefiere ponerse de baja antes que denunciar. En esas cerca de 300 visitas a los centros educativos he conocido muchísimos casos. No vengo a demonizar a las familias, lo que estoy teniendo en cuenta es una realidad que está sucediendo en los centros educativos de Canarias.

- Las familias también han criticado el decreto de atención a la diversidad para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

- La necesidad existe y además nos lo han trasladado desde el minuto uno. Hay que actualizar una norma que insisto es una reivindicación de las propias familias. Lo que hemos hecho es iniciar ese trabajo presentando un borrador. Y a partir de ahí se reciben todas las iniciativas, todas las propuestas que nos están haciendo familias, sindicatos, agentes del tercer sector. ¿Dónde está el problema?

- ¿Se aprobará este curso?

-Esa es mi intención.

-La mayoría de auxiliares educativos, que son esenciales en la atención de este alumnado, trabajan para una empresa porque gran parte del servicio está privatizado. ¿Lo solucionará?

- No lo privaticé yo, porque me gusta poner las cosas en su sitio. Yo lo que quiero es mejorar ese servicio. En julio solicitamos a todos los equipos directivos que nos facilitaran cuáles eran sus necesidades con respecto a este personal y está preparado para incorporarse en septiembre. No en enero, febrero, incluso marzo. Probablemente tengamos algún problema porque hay que recordar que en las islas no capitalinas es complicado encontrar ese personal.

- ¿Pero va a asumir la Consejería a ese personal?

-Ya lo tengo preparado para el curso 2026-27. Es un compromiso también que he ido asumiendo con los propios sindicatos y con las propias familias. Pero yo no puedo asumir todo el personal de Aeromédica o de la empresa concesionaria cuando se saque la licitación. No lo puedo asumir. Hemos ido incrementando el número de contrataciones, el número de niños y niñas a los que estamos atendiendo y el presupuesto, pasando de 13 millones a 21 millones en dos años. Eso es una apuesta clara. ¿Que hay mucho que mejorar? Claro que sí.

- El plan estratégico canario para abrir aulas de 0 a 3 años en los colegios públicos contempla crear 3.979 plazas hasta este año y solo se han puesto en marcha 2.237. ¿Qué previsión tiene este curso?

- El ministerio nos ha dado una prórroga hasta marzo para no perder la financiación. Vamos a crear 1.700 plazas este curso. Todo está licitado. Algunas empezarán en septiembre, otras en octubre y otras en enero. Hemos reforzado el personal y con el servicio de escolarización hemos visto cuáles son las realidades para actuar de manera inmediata.

El retraso ha venido, primero, porque hay que redactar proyectos. No podemos olvidarnos del retraso del curso 23-24. No voy a profundizar ahí, porque ahí está. En el curso 22-23 se crearon 597 plazas; en el 23-24, 620; y en el 24-25, 1.020 plazas. Con estas 1.700 plazas nuevas no solo cubrimos el hito, sino que lo incrementamos, y varios colegios tendrán el ciclo completo. Nuestra intención es seguir aumentando plazas en el primer ciclo de Infantil cuando los fondos europeos se acaben. Pero se tardará más porque se empezó con centros con espacio y aulas vacías y ahora es obra. Eso va a hacer que se retrase más, no el hito de cumplir las plazas del plan.

- La tasa de escolarización de Canarias en el primer ciclo de Infantil es muy baja, apenas del 30%. ¿No hay que acelerar?

- Cuando oigo a colectivos decir que la tasa de escolarización de 0 a 3 años es bajísima en Canarias, tienen razón. Pero ¿nos vamos al modelo de otras comunidades autónomas? ¿Quieren ese modelo, irnos a la privatización? Fíjense en Valencia, Andalucía o en Extremadura, que ponen mucho de ejemplo, y ahí han privatizado. Yo no tengo ningún problema, no voy a demonizar a la empresa privada. Pero cuando yo les digo, vale, copiamos el modelo y nos vamos a la privatización también, aumentamos las plazas en la privada y la financiamos nosotros dicen 'no, no, no'. Yo creo en la convivencia, tiene que ser un modelo mixto.

La privada llega donde no lo hace la pública, que tiene que centrarse en las zonas con necesidades sociales, las más desfavorecidas. E insisto, es el servicio de escolarización el que nos dice donde están las necesidades.

- ¿Va a haber un plan con esa previsión de futuras plazas?

-Sí, ya estamos trabajando en ello. Hemos creado un equipo que coordina es el director general de Centros. Ya estamos planificando para el futuro. Y sobre todo con el compromiso de financiación con fondos propios, para que se pueda ejecutar, que eso es muy importante también decirlo.

- Cuando llegó al cargo dijo que había centros tan obsoletos que era casi mejor tirarlos...

-Con puertas del año 73, que tienen más años que yo...

-Presentó a finales de 2024 un plan de infraestructuras educativas con 235 millones de inversión hasta 2035, menos que el anterior. ¿Lo cree suficiente?

- No es suficiente, claro que no. Pero conociendo lo que pasó con el anterior, que era de 400 y pico millones y se ejecutó solo un 14%... Eso es un fracaso. Nosotros hemos planificado con el informe favorable del departamento de escolarización y la disponibilidad de suelo. En el anterior plan de infraestructura educativa había obras que ni siquiera el planeamiento municipal permitía que fuera de uso educativo. En La Oliva, hasta el otro día, no habíamos recibido el suelo. Y hay una obra prevista, pero no la podemos incorporar. Cuando tengamos el suelo, lo incorporaremos. Y, lógicamente, la ficha financiera se incrementará.

Pero lo que estamos haciendo es todo aquello que se puede ejecutar. La situación es un poco urgente y se está actuando. La zona más tensionada es el sur de Tenerife y reunimos a todos los alcaldes y alcaldesas de la zona para decirles que nos dijeran cuáles eran sus necesidades. Nos hicieron su propuesta, un plan de 85 millones y ya se está ejecutando. Ya estamos trabajando también en el sur y sureste de Gran Canaria, en Fuerteventura, en Lanzarote y en el oeste de La Palma, que son las otras zonas tensionadas. Es ahí donde debemos actuar con más premura. El plan se ha hecho con mucho rigor. Además, en el presupuesto de 2024 la partida inicial de infraestructuras educativas era de 23 millones y ejecutamos 42, porque estamos también recogiendo fondos.

- El curso pasado se implantó la nueva ley de FP, que generaliza la modalidad dual, y el profesorado fue a la huelga por la sobrecarga que le ocasionó. Tras la negociación con los sindicatos, ¿está solucionado?

- En FP destaco primero que han participado más de 5.000 empresas en el acogimiento de alumnado en prácticas. Es cierto que el año pasado se implantó la ley y cometimos errores. Este año espero que haya paz en el inicio del curso, en todos los niveles educativos. En FP se ha ido trabajando en el acuerdo y aquellos que pedían la dimisión del viceconsejero hoy le aplauden porque ha habido negociación y cumpliremos lo acordado. Hemos arreglado la situación con diálogo, que para mí es el mandamiento número uno.

- La ley canaria sigue sin cumplirse y Canarias está a casi un punto de llegar al 5% del PIB en inversión educativa. ¿Para 2026?

- No vamos a llegar. Ojalá.

- ¿Pero usted se siente obligado a hacerlo y cumplir lo que dice la ley?

- Sí, pero no puedo, porque soy realista. Yo lo que no puedo es generar falsas expectativas, ni engañar. Yo quiero llegar al 5%, y superarlo. ¿Estoy en disposición de hacerlo? No.

- El sector educativo reclama al Gobierno que como mínimo no descienda el porcentaje del PIB que se invierte, como en los dos últimos años.

-Pero es que hablar del PIB ha sido también una trampa. Tenemos el presupuesto en educación más alto de la historia.

- Es la ley la que habla de PIB.

- Sí, pero cuando dicen que se subió el porcentaje al final de la pasada legislatura y nos aproximamos al 5% fue cuando en el 2021 el PIB baja 11.000 millones de euros. Además, estamos hablando siempre del presupuesto inicial, porque el final es mayor, pero la crítica se queda solo en el presupuesto inicial. A mí me encantaría llegar, pero hay que atender a las posibilidades presupuestarias. Y créame, peleo mucho por los presupuestos de Educación.