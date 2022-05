El primer ciclo de Infantil llega a los colegios: más de 750 solicitudes para las primeras 497 plazas

Por primera vez, el primer ciclo de Educación Infantil se impartirá en colegios públicos canarios el próximo curso con 497 plazas ofertadas en 34 centros ubicados en 25 municipios de cinco islas, para las que ya se han presentado más de 740 solicitudes.

Esta oferta de plazas públicas y gratuitas en los centros dependientes de la Consejería de Educación del Gobierno canario es uno de los ejes principales del plan estratégico de la enseñanza de 0 a 3 años, que fue presentado este lunes por el Gobierno canario como un avance en la equidad educativa, la justicia social y en la igualdad, por su factor favorecedor para la conciliación laboral y familiar, según destacó el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, que desgranó el documento en una rueda de prensa junto a la consejera de Educación, Manuela Armas. «Es un día importante», resumió Torres.

Además de la apertura de colegios para el alumnado del último curso de esta etapa educativa temprana, el de dos años -en tres centros habrá aulas mixtas con niños y niñas también de uno-, el plan contempla la cofinanciación y aumento de la oferta en las escuelas infantiles municipales, con el objetivo de crear un total de 3.879 plazas hasta el curso 2024-25 para llegar a las 9.369 públicas.

El objetivo es paliar uno de los grandes déficits del sistema educativo canario, que arrastra la tasa de escolarización de 0 a 3 años más baja del Estado.

Actualmente, y según el diagnóstico incluido en el plan estratégico, en las islas solo el 23,4% de menores de esta edad va a una escuela infantil en las islas, trece puntos por debajo de la media estatal.

Y la mayoría, además, acude a centros privados: a fecha de agosto de 2021, en las islas hay 241 centros que imparten Infantil de 0 a 3 años, de los que 162 son privados, el 67,2%, con un total de 7.957 plazas, y 79 públicos que ofertan 5.490.

Armas resaltó la importancia como etapa educativa del primer ciclo de Infantil, que se ha demostrado clave para el desarrollo del alumnado y sus resultados en cursos más avanzados, por lo que dar acceso con plazas públicas al alumnado de familias sin recursos supone un avance en la equidad del sistema.

Colegios por islas

De los 34 centros educativos dependientes de la Consejería de Educación que tendrán aulas el próximo curso del primer ciclo de Infantil, 15 están en Tenerife, ocho en Gran Canaria, cinco en Lanzarote, cuatro en Fuerteventura y dos en La Palma.

Según el Gobierno, se han priorizando los municipios donde no existe oferta de plazas autorizadas, ni públicas ni privadas, en los que no hay oferta pública, y en los que la oferta existente es insuficiente, apostando por las zonas desfavorecidas que tienen alumnado vulnerable o zonas periféricas que no cuentan con este servicio.

El Gobierno prevé que en 2025 colegios de todas las islas oferten el último curso de la etapa educativa temprana, para lo que espera crear otras 597 plazas en el curso 2023-24, y 658 en el 24-25.

Escuelas infantiles municipales

El resto hasta llegar a las casi 4.000 plazas públicas nuevas que contempla el plan supondrá el aumento de la oferta en las escuelas infantiles municipales. El Gobierno canario ha cerrado con la Federación Canaria de Municipios un acuerdo de cofinanciación por el que los ayuntamientos pondrán el 33,3% del coste total de cada plaza, que se sitúa en unos 300 euros; las familias un máximo del 33,3% en función de sus rentas y el Gobierno el mismo porcentaje como mínimo. El Ejecutivo aportará más por los niños y niñas más vulnerables, que no pagarán nada, hasta cubrir el 66% de sus plazas.

Este plan estratégico se financia con los 39,5 millones de euros de los fondos estatales del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Subvención de plazas privadas

Además, el Gobierno canario financiará una línea de ayudas a la escolarización temprana de este alumnado en situación de vulnerabilidad en centros privados, que serán de dos tipos, de 300 y 150 euros. El plan prevé que 1.288 alumnos y alumnas se beneficien por curso de estas ayudas.