«¡Me salió genial!»: la violencia machista entra en la EBAU

La violencia machista ha sido el tema principal del primer examen de la EBAU en Canarias, el de Lengua castellana y Literatura, pues ha estado presente tanto en el texto periodístico como en el literario. El alumnado de Ciencias, que es el primer grupo que que se presenta a la fase general, ha tenido que elegir entre una pieza de la periodista argentina Leila Guerriero en el que reflexionaba sobre la presunta violación de una joven por el exjugador del Barcelona Dani Alves, y un fragmento de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, obra en la que el escritor andaluz analiza la violencia contra las mujeres.

«Me preocupaban las asignaturas de letras» Elena

«¡Me salió genial!» decía a sus amigas Elena mientras salía de la Facultad de Arquitectura, en el campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con los brazos en alto. «Superbien. Estoy supercontenta. La verdad ha sido bastante fácil me lo esperaba peor», aseguró tras la prueba. Elena quiere estudiar Enfermería, una de las carreras en las que se exige una nota de corte de las más altas para entrar. «Me preocupaban nás las asignaturas de letras que las de ciencias. Empecé con el texto periodístico y estoy animada», añade.

Daniela Morales es otra de los casi 5.700 estudiantes que este año hacen la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en la ULPGC. También escogió el texto periodístico. «Entre primero y segundo de Bachillerato los hemos practicado mucho. Este me pareció fácil de comentar y estaba totalmente de acuerdo con la opinión de la autora. La opinión personal es más fácil en esos temas generales», comenta la joven que quiere estudiar «un ciclo de microbiología».

Ampliar Alumnado esperando antes de entrar al examen de la EBAU en el campus de Tafira. Juan Carlos Alonso

El texto de Leila Guerriero, publicado en el diario El País el pasado 25 de enero, cita un poema de Alfonsina Storni para recordar cómo en el pueblo natal de la periodista cualquier joven que «cambiara de novio más o menos seguido era tildada de 'ligera'». La autora lo aprovecha para señalar que la sociedad «impone» a las víctimas de una violación que sean «puras», y trae a colación la supuesta agresión del exjugador del Barcelona, Dani Alves, a una mujer en los baños de una discoteca. La chica, de 23 años, ha renunciado a su derecho a una indemnización. «A las víctimas las queremos castas, las queremos puras, las queremos blancas», abunda la autora.

«Me sabía mejor a García Márquez, pero salió Lorca» Álex

Álex, por su parte, fue de los pocos que escogió el texto literario. «No soy de aquí y aunque ya llevo ocho años algunas cosas cuando entramos en léxico culto me cuesta entenderlas», explica. Por eso eligió el fragmento de Lorca. «Estudie todo el temario, aunque me sabía mejor a Gabriel García Marquez salió García Lorca, pero fue el único que hicimos en clase, así que me salió genial», añade. Además, cree que está bien preparado para lograr un 8, que es lo que le piden para entrar en Química en la Universidad de La Laguna.

Ampliar Rubén, Ainhoa y Luis, en el último repaso. Juan Carlos Alonso

Desde las 8.00 de la mañana el campus de Tarifa era un ir y venir de coches y guaguas. Unos 2.400 chicos y chicas hacen la EBAU en esa sede, repartidos en dos días -los de Ciencias y los de Letras- y en tres facultades. Según iban llegando se palpaban los nervios. Rubén quiere hacer un doble grado en Ciencia de datos y Administración y Dirección de Empresas. Antes de ponerse en la fila para entrar al examen reconoce que estaba «nervioso y un poco preocupado». No tiene plan B si no logra la nota que le piden, pero espera «ajustar· entre las asignaturas la calificación que necesita.

Ainhoa también lo lleva «con nervios». Quiere estudiar Farmacia y la nota que le piden también es «alta». No está tan nerviosa por los exámenes en sí, explica, sino por esa «ansiedad» de conseguir la calificación esperada. Luis está más pesimista. Su deseo es hacer Veterinaria, pero no le ha ido «bien» en Bachillerato. Así que está pensando en hacer Ciencias del Mar y después cambiar a Veterinaria.

Laura sigue con los apuntes en la fila. «Estoy repasando porque estoy nerviosa y quiero comprobar si me lo sé», asegura. Espera estudiar Medicina, y cree que le va a ir «bien» porque tiene un 9,2 de media en Bachillerato. «Confío bastante, pero sigo nerviosa», se ríe.

Ampliar El rector de la ULPGC, Lluís Serra (i), y el vicerrector de Estudiantes, David Sánchez, dirigiéndose al alumnado. Juan Carlos Alonso

Con puntualidad británica y sin rastros de la borrasca Óscar comenzaron a entrar a las aulas. «Ni la tormenta nos va a impedir una celebración de la EBAU en toda regla. Estamos emocionados porque es un día importante para la universidad, un día donde se capta el nuevo talento de alumnos y alumnas. Esperemos que todo salga bien y que todos tengan la nota que se merezcan», dijo el rector de la ULPGC, Lluís Serra.

Ya en el aula, el rector y el vicerrector de Estudiantes, David Sánchez, se dirigieron al alumnado dándoles ánimo. Curiosamente, en esta EBAU se examinan también sus hijos, así como el del director de Acceso de la ULPGC, Nicanor Guerra.