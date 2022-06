«No queremos tirar la toalla, las plazas deben ser para el profesorado interino canario»

Los sindicatos más representativos de educación, ANPE, STEC y CCOO, han pedido una reunión con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, para buscar «soluciones» a la convocatoria del proceso de estabilización de 4.333 plazas docentes en las islas. Según el real decreto aprobado por el Gobierno de España para acabar con la interinidad, se pueden dar dos procesos de estabilización, bien por oposición, a la que puede optar el personal temporal contratado desde 2020, o por concurso excepcional de méritos. En este saldrán las plazas temporales creadas antes de 2016 y en Canarias en Educación son 4.333.

El problema, dicen los sindicatos, es que las islas son una de las regiones que más plazas saca a estabilización en esta modalidad a la que se pueden presentar docentes de todo el Estado. Por eso tratan de buscar vías «legales» que favorezcan a los docentes de las islas.

«Es una cuestión complicada», reconoce el representante de la Federación de Enseñanza de CCOO de Canarias, José Ramón Barroso. «El decreto marca unas cuestiones básicas, pero legalmente podemos intentar trabajar en la convocatoria que haga la propia administración canaria para salvaguardar un poco la situación del profesorado interino en las islas», añadió.

Al Diputado del Común para estudiar la oferta de otras comunidades ANPE, STEC y CCOO también se han puesto de acuerdo para acudir a la Diputación del Común y que esta institución, a través del Defensor del Pueblo compruebe que otras comunidades han sacado a concurso de méritos todas las plazas docentes ocupadas por interinos de las que disponen. Las centrales sindicales sospechan que algunas comunidades sin lengua cooficial -Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares o Valencia ya tienen como «salvaguarda» que el profesorado debe saber hablar esa lengua- no estén ofertando todas las plazas que entran en este supuesto. Madrid, dicen los sindicatos, saca menos plazas que Canarias, unas 3.000 frente a las 4.333 en las islas, o Castilla La Mancha, que no ha sacado ninguna, afirman.

Los sindicatos se han reunido ya en varias ocasiones para poner en común sus ideas y han solicitado una reunión con el presidente canario. «Le hemos dado muchas vueltas y tenemos ideas que no sabemos si son o no legales, por eso necesitamos que los servicios jurídicos nos orienten. Pero no queremos tirar la toalla, vamos a intentarlo», afirmó.

Para Gerardo Rodríguez, del STEC, este proceso de estabilización es «muy preocupante» para el profesorado de las islas. «El concurso de méritos puntúa la antigüedad y lo máximo son 10 años, aunque tengas 25 como es el caso de mucha gente de aquí», lamenta Rodríguez. Otros méritos, además, son «que hayas aprobado y quedado sin plaza en oposiciones a partir de 2012, pero aquí, en las islas, hay cuerpos como en el conservatorio de música, en las escuelas de arte o especialidades de FP donde no se convocan oposiciones desde hace mas de 20 años». Eso significa, dice Rodríguez, que «la gente de aquí se va a quedar con méritos en blanco porque no se han podido presentar a oposiciones. La gente de aquí parte con desventaja y eso es un problema gravísimo, es un problema social», lamenta.

Pedro Crespo, presidente de ANPE, también reconoce que será difícil, pero «vamos a intentar buscar alguna estrategia dentro de la legalidad para que no venga una avalancha» de docentes de otras comunidades, señaló. Entre las propuestas que se barajan ANPE cita la de obligar a quienes concursen a acudir presencialmente a una jornada de formación. En el concurso de méritos no hay prueba presencial dado que lo que se valora es la trayectoria. «Hay que cumplir todos los criterios de libre concurrencia, mérito..., pero podríamos poner una jornada de formación para hacer llegar a quienes concursan las particularidades de la educación en Canarias», abunda Crespo, quien avanzó que desde la Consejería ya les han comunicado que habrá reunión con Torres.