Nira Fierro, diputada y secretaria de Organización del PSOE en Canarias. PSOE

El PSOE califica de bochornosa la actuación de Educación ante las altas temperaturas

Acusa a la consejería de dejar la responsabilidad en manos de la dirección de los centros

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:16

El PSOE ha calificado de bochornosa e ineficaz la actuación de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ante las altas temperaturas que ha vivido el archipiélago esta semana. Y ha anunciado que pedirá explicaciones al consejero, Poli Suárez, en el Parlamento de Canarias.

El PSOE critica que el «Protocolo de Actuación ante Situaciones de Altas Temperaturas», elaborado por la Consejería de Educación, deja en manos de los equipos directivos de los centros la responsabilidad de solicitar la activación del nivel 3 (riesgo alto) y la aplicación, por tanto, de medidas extraordinarias o excepcionales, como pueden ser la salida temprana o la actividad no presencial.

«La situación vivida en estos días evidencia que ni el protocolo funciona ni la Consejería de Educación tampoco, pues en idénticas condiciones meteorológicas adversas con temperaturas que alcanzaban los 37 grados, con infraestructuras similares, a unos centros se les autorizaban dichas medidas extraordinarias y excepcionales, mientras que en otros centros el alumnado, personal docente y no docente continuaba en su actividad lectiva diaria, intentando adaptarse a la situación y sufriendo unas temperaturas inhumanas en unos recintos que carecen de las mínimas condiciones para hacer frente a las altas temperaturas vividas», critica el PSOE.

«Debe ser la Consejería de Educación, que tiene los medios técnicos y humanos a su disposición, quien declare los distintos niveles y active los protocolos a todos los centros que estén en las mismas condiciones y con las mismas altas temperaturas«, solicita el PSOE, que pide a la Consjería »que se ponga a disposición de los equipos directivos, que los acompañen, y no eludan esta responsabilidad, que puede costar vidas, en sus manos, porque sus funciones son distintas«.

El PSOE también pide al Gobierno de Canarias «que aproveche la oportunidad que le brindan los próximos presupuestos que se están preparando para invertir en educación» y «que cumpla con lo establecido en la Ley canaria de Educación e invierta como mínimo el 5% del PIB, en vez de bajarlo como hicieron a su llegada al Gobierno».

