De donar ventiladores a exigir techo en el patio: las familias reclaman medios contra el calor en los centros de Canarias Las AMPA aseguran que ponen muchos recursos «sin tener por qué» para combatir las altas temperaturas. Denuncian quemaduras e insolaciones en el CEIP Bañaderos

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:21 | Actualizado 23:26h.

El reloj apenas sobrepasa las 9.00 horas y el sol ya imparte justicia en las inmediaciones del CEIP Bañaderos, en el municipio grancanario de Arucas. Una comitiva de madres de alumnos y alumnas del centro, de entre 3 y 11 años, denuncia la ausencia de espacios con sombra en el patio y de climatización adecuada en el interior. «Los niños tienen las marcas de las camisetas y los cuellos quemados, incluso se han producido insolaciones, y aquí brilla el sol todo el año», enumeran Ana, Marta, Yaiza, Nuria, Yurena y Fermina.

Lo cierto es que el inicio del curso en las islas ha estado marcado por las altas temperaturas, con diferentes olas de calor que se han ido sucediendo. Las familias echan en falta recursos en las aulas que permitan a los jóvenes recibir clases en condiciones saludables. Muchos de los que ya hay, señalan, son financiados por las propias madres y padres. El AMPA del CEIP Martín Chirino, por ejemplo, facilitó ventiladores al centro para sofocar la sensación de bochorno, un gesto que el colegio agradeció con especial énfasis.

La presidenta de la Federación de AMPA Galdós, Marian Álvarez, apunta que no se trata de un caso aislado, ya que las familias también se han encargado de la habilitación de zonas con sombra y de fuentes de agua en varios centros, como es el caso del CEIP Fernando Guanarteme. «Las familias ponemos todos los años entre 10 y 15 millones de euros en concepto de copagos educativos, que no tenemos por qué poner, y nos gustaría que se auditara», enfatiza.

La presidenta considera que «no se ha resuelto nada» desde que en octubre de 2023 una ola de calor obligara a suspender las clases en toda Canarias. Un episodio que llevó a la Consejería de Educación a impulsar el protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de calor extremo, que atiende el contexto concreto de cada isla, comarca, municipio o centro.

Álvarez reconoce los esfuerzos realizados por el área en colegios e institutos del sur de las islas. Sin embargo, no le ve «utilidad» al citado protocolo: «Al final, ¿qué se dice? Que ventiles, que no saques al alumnado al patio si hace mucho calor...».

Tanto la presidenta de la Federación de AMPA Galdós como la comitiva de madres de Bañaderos coinciden en que la solución no pasa por suspender las clases presenciales (la medida más excepcional del documento), especialmente si se tienen a cargo niños o niñas pequeños y, por lo tanto, dependientes. Creen que la única salida es la adaptación de los centros, dotándolos de infraestructuras climáticas.

Ante esto, los datos de la Consejería de Educación reflejan una inversión de 1,5 millones de euros en la creación de espacios con sombra y de más de 700.000 euros en mobiliario para el acondicionamiento de los centros.

Las familias del CEIP Bañaderos, que cuenta con 300 estudiantes, aclaran que su reivindicación no es nueva, sino que la exponen cada septiembre, al menos, desde 2021. Insisten en que no se trata de un reclamo caprichoso, sino «necesario y urgente», del que tienen conocimiento tanto el Ayuntamiento de Arucas como Educación. Sin embargo, aún siguen esperando una respuesta.

La presidenta del AMPA del colegio, Marta Rosales, señala que las propias familias han estudiado costear el techado del patio, pero no pueden asumir tal desembolso. Mientras tanto, claman por las quemaduras que sufren sus hijos, pese a salir de casa con crema solar, por medicinas como la insulina, que necesitan algunos estudiantes y se evaporan, por la imposibilidad de concentrarse en clase o por los recreos que pasan en el interior del centro, «un horno».

