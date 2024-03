El proyecto para jóvenes con discapacidad de más de 21 años solo cubre el 31% de las plazas

El proyecto «pionero» diseñado por las consejerías canarias de Educación y Empleo para dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) con discapacidad intelectual mayor de 21 años no ha resultado tan exitoso como se esperaba. NEAE+21 ofertaba 32 plazas, 16 en Tenerife y 16 en Gran Canaria, y solo se han cubierto diez, el 31,25%, cinco en cada provincia.

Este programa buscaba dar respuesta a las familias que demandaban que el alumnado NEAE tuviese una alternativa porque al cumplir 21 años salen del sistema educativo. A ello se une la falta de plazas en los centros ocupacionales, con lo que la mayor parte de estos jóvenes termina en el «limbo» de las listas de espera de los centros.

En Las Palmas se presentaron al programa 17 chicos y chicas con NEAE, y de ellos solo cinco cumplían con los criterios de selección del proyecto piloto. Mientras que en Tenerife se presentaron siete, de los que fueron elegidos otros cinco.

«Por una parte, se han recibido menos solicitudes de las esperadas, especialmente en el caso de Tenerife», reconocen fuentes de Educación. Por otra, añaden «se trata de una medida educativa, no asistencial. Algunas de las personas que no han sido admitidas no cuentan con el perfil necesario por su grado de discapacidad, el nivel de autonomía o los informes necesarios, para ser admitidos. La admisión se realiza en función de los criterios establecidos en las bases de la convocatoria», recuerdan.

Además, explican desde la Consejería, «dado el alto número de alumnado que había finalizado en aula enclave y en centros de educación especial, en Gran Canaria y Tenerife, en los últimos dos años, cifra que se estima en unos 200 jóvenes, inicialmente se centró la medida en esos alumnos y alumnas», de ahí que se ofertaran 32 plazas y con la previsión de ampliar otras 60 a partir de septiembre.

También explica Educación que la medida «tendrá un mayor grado de aprovechamiento en aquellos casos en los que el alumnado no ha sufrido una 'desconexión' muy prolongada del sistema educativo».

Aún así, y dado que han quedado plazas vacantes, Educación y Empleo han decidido preparar «una segunda convocatoria» de esta iniciativa que se llevará a cabo en el centro de educación de personas adulta de Telde. en La Herradura, y en el Farola de Santa Cruz de Tenerife. En este segundo intento de cubrir las plazas, señala Educación, «se flexibilizarán algunos de los requisitos, pudiendo acceder alumnado que haya terminado sus estudios en Formación Profesional Básica Adaptada, o que haya finalizado en años anteriores a los inicialmente previstos, siempre que se encuentren en la franja de edad establecida para el programa, que entre que tengan entre 21 y 25 años. En cualquier caso se mantendrá el requisito de autonomía suficiente para el aprovechamiento de la medida educativa».

La falta de transporte y de comedor es «un gran hándicap»

Ruth Santana, la portavoz de la plataforma 'Y ahora ¿qué hacemos?', que representa a familias con jóvenes con discapacidad intelectual que han salido del sistema educativo por haber cumplido los 21 años, apunta a la falta de transporte y de comedor como «un gran hándicap» para pedir estas plazas NEAE+21. A su juicio, muchas familias no pueden organizarse para llevar y traer a sus jóvenes de los centros propuestos y «estos chavales no pueden ir por sus propios medios», apunta. Santana, que aplaude la iniciativa de Educación, confía en que con el cambio de criterios al menos se cubran las plazas.