Canarias, pionera en atender al alumnado con discapacidad de más de 21 años

Canarias será la primera comunidad que da respuesta formativa al alumnado con discapacidad intelectual de más de 21 años en el sistema educativo. El programa lo presentó ayer el consejero de Educación, Poli Suárez, en la capital tinerfeña. Se trata de la iniciativa 'NEAE+21', que arrancará en el primer trimestre de 2024 como proyecto piloto para una treintena de jóvenes de Gran Canaria, Tenerife y La Palma y que a partir de septiembre se ampliará con otras 60 plazas. «Es educación no formal, que no tiene carácter asistencial sino educativo, por lo que se adaptará al calendario y al horario escolar», resalta Educación en la información del programa.

Esta iniciativa está dirigida a jóvenes nacidos en 2001 y 2002 que no han logrado una plaza ocupacional aunque están en lista de espera en los respectivos cabildos. El programa educativo extiende su formación hasta los 25 años.

«Entendimos que había dos maneras de ayudar a estos chicos y chicas. Uno por la inserción en el empleo y otro a través de Educación, y nos pusimos manos a la obra y en cinco meses, porque ha habido voluntad, lo hemos logrado. Es un proyecto único a nivel nacional y ya arranca como proyecto piloto -en febrero se abre la matrícula- y a partir del curso 24-25 como parte de la oferta educativa», explicó ayer el consejero de Educación, Poli Suárez, en conversación telefónica.

«La realidad es que muchas familias tienen que abandonar puestos de trabajo, especialmente las mujeres, para atender a estos chicos y chicas. No es competencia de Educación porque cuando cumplen 21 años la ley les dice '¡Adiós, muy buenas!' y pasan a ser responsabilidad de Bienestar Social, pero entendimos que muchos de estos chicos y chicas no necesitan una plaza sociosanitaria, sino seguir formándose. Hoy se hace justicia. Esto tiene que servir de homenaje a todas esas familias a las que no se les dio nunca respuesta y han batallado muchos años sin obtener nada», añadió.

Según los cálculos de Educación, cerca de 200 jóvenes con discapacidad intelectual en las islas se encuentran en ese «limbo» al que les aboca cumplir 21 años al no encontrar plaza ocupacional. De ellos un centenar en Gran Canaria y 62 en Tenerife.

La otra pata del proyecto la han desarrollado Educación junto a Empleo. 'Capacítate, la discapacidad no te limita' es el nombre de esta iniciativa que pretende otorgar l certificado de profesionalidad de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, en un curso de 460 horas y una duración de 12 meses. Se ofertará otra treintena de plazas repartidas entre el Instituto Feria del Atlántico, en Gran Canaria, y el María Rosa Alonso, en Tenerife, «dos centros que cuentan con la infraestructura polivalente para implementar el citado certificado», señala la Consejería. Esta iniciativa se extenderá con posterioridad al resto de las islas, dijo la responsable del área.