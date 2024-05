«En Primaria ha incidido que muchos docentes de fuera aportaron oposiciones»

La directora general de Personal y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación, Mónica Ramírez, lanza un mensaje de tranquilidad al profesorado interino que en la baremación provisional del concurso extraordinario de méritos no han logrado estabilizar su plaza. «No se van a a quedar sin trabajo», afirma. También considera que el procedimiento de estabilización en Sanidad es más ventajoso para los interinos que trabajan en las islas y lamenta que el proceso en Educación, al menos en el concurso de méritos, no logre su objetivo: reducir drásticamente la interinidad en las islas.

–¿A qué achaca los malos resultados para el profesorado canario en este concurso de méritos?

–El anterior Gobierno dio por hecho que salirse de la coordinación estatal evitaría el 'efecto llamada' afirmando que quienes vinieran de otras comunidades autónomas no tendrían tantos méritos porque los que los tuvieran ya se habrían estabilizado en sus comunidades. Quizá una postura soberbia en esta creencia hizo que no se advirtiera a los interinos de Canarias que esto podía pasar y que utilizaran esa otra vía del proceso coordinado para lograr esa estabilidad.

–La baremación, sin embargo, es aún provisional. Rechazaron más de 100.000 documentos. ¿Cuántas reclamaciones esperan y cuándo estarán resueltas?

–En principio hemos sido capaces de baremar más de 700.000 documentos. Nos ha llevado bastante tiempo y mucha dedicación de personal cualificado. No podemos aventurar una fecha más o menos cierta para la resolución definitiva. Ya tenemos más de 11.000 méritos reclamados y es posible que hasta el 15 de mayo la cifra se duplique. Desde hace días llevamos diciendo que a la vista de los documentos rechazados vamos a tener muchísimas reclamaciones. Hay que revisar los documentos subsanados, los méritos no valorados y volver a pronunciarnos. Es posible que esa incorporación de quienes obtienen plaza en este concurso no se produzca para este próximo curso escolar dado que la asignación de destinos debe efectuarse antes del 31 de julio, en el procedimiento de adjudicación provisional, para que puedan incorporarse el 1 de septiembre, algo que previsiblemente será complicado.

–Educación Primaria ha sido la especialidad con más plazas (476) y donde peor parados han salido los docentes que trabajan en Canarias. Solo han logrado el 21% de las plazas. ¿Cuáles son los motivos?

–Un factor que ha influido decisivamente es que el porcentaje de participación de personas procedentes de otras comunidades es del 75%. Por otra parte, al contrario que en resto de cuerpos cuyas especialidades se convocan de forma menos regular, es que en el Cuerpo de Maestros, de las ocho especialidades existentes, siete se convocan cada dos años por lo que los participantes pudieron acreditar el mérito de haber aprobado oposiciones. Aquí sí ha incidido ese apartado tercero muchísimo. En el resto no ha habido esa incidencia. En 62 especialidades las notas de corte han sido de 9. En el cuerpo de Maestros y Maestras esa puntuación llega hasta el trece.

«El anterior Gobierno dio por hecho que salirse de la coordinación estatal evitaría el 'efecto llamada'» Mónica Ramírez Directora general de Personal y Formación del Profesorado

–Es decir, el mérito de las oposiciones en Primaria ha sido determinante.

–Absolutamente. Es precisamente ese apartado tres que denunciaba ayer (por el jueves) el consejero que tenía que haber sido impugnado por el Gobierno de Canarias. Se subió la puntuación de dos a cinco puntos. Si lo hubiese redactado Canarias no hubiera sido así. En el Real Decreto de las oposiciones ordinarias, el tercer apartado corresponde a las comunidades autónomas y, en este caso, lo decidió el Ministerio de Educación con la Comisión de Personal. Ahí Canarias perdió la posibilidad de haber redactado ese tercer apartado y no contemplar ese mérito o que únicamente se valorara si las oposiciones hubieran sido superadas en Canarias. Era justificable legalmente esa opción.

–Tras este proceso, en cuánto se quedará la interinidad en Educación?

–Cuando se calculó se pensó que se reduciría a un 26% con las jubilaciones que se han dado el 2023 y las que están sucediendo en 2024 se va incrementar. La interinidad a día de hoy es del 45,56%. Cuando se resuelva este proceso de estabilización bajará, peo no llegaremos a ese 26%.

–Si además, como se teme, muchos de los docentes de fuera que han logrado plazas se marchan a los dos años aumentará

–Sí. No se va a conseguir el resultado que se perseguía con este proceso de estabilización.

–Ustedes ahora quieren sacar otras 2.700 plazas, en un proceso «flexible». Pero depende del Gobierno central ¿no?

–Sí, es competencia exclusiva del Ministerio el desarrollo de ese Real Decreto en negociación con las comunidades autónomas. Vamos a pelear para que ese sistema flexible se prorrogue a esas 2.700 plazas, que no se hagan por un procedimiento ordinario porque volveríamos al mismo resultado. Y si fuera por concurso de méritos sería ideal, siempre y cuando se lograra modificar el baremo contemplando méritos que favorecieran a los interinos propios.

Noticia relacionada Educación pedirá a Madrid sacar oposiciones que favorezcan a los interinos canarios con 2.700 plazas Luisa del Rosario

–¿Se ha discriminado a los docentes con esta baremación diferente a la de Sanidad?

–Desde el punto de vista ético o moral más que discriminación no se ha hecho un procedimiento igualitario. Cada uno se rige por su normativa. Pero es verdad que ese acuerdo que se logró en Sanidad en el ámbito nacional ¿por qué no se alcanzó en el ámbito educativo?

–Marino Alduán decía hace unos días en un artículo que este proceso había sido un «ataque brutal» al sistema educativo canario, a la cultura de las islas. ¿Lo comparte?

–Más que un ataque brutal al sistema educativo canario es al personal interino, a los docentes que llevan tantos años dando clase aquí. Esto no quiere decir que se cuestione la competencia de quienes han logrado plaza por los méritos. No se puede cuestionar la profesionalidad. Esas personas tendrán que adaptarse y ponerse al día en nuestros contenidos. Ya hay en nuestras listas muchísimas personas de la península.

– ¿Qué les diría a quienes no han obtenido plaza?

–Lo primero es transmitir serenidad, tranquilidad. No van a perder su puesto de trabajo. Y, por otra parte, vamos a luchar. El consejero ya se ha comprometido a luchar para que esas 2.700 posibles plazas que necesitamos en siguientes procesos se opositen como en este concurso extraordinario, por un sistema un poco más flexible.

–¿Llegará el procedimiento de los conservatorios para el próximo curso?

–Para los conservatorios no llegamos. Los plazos están superados. Probablemente no terminaremos antes verano las listas provisionales.

–Ahora viene el concurso oposición...

–Sí. Serán 320 tribunales. Va a ser muy duro. Vamos a tener que emplearnos de sol a sol. Más de 15.900 funcionarios actuando. Estamos muy pendientes atendiendo a los presidentes de tribunales, coordinadores, asesorando, resolviendo incidencias...

–¿Y este si se resolverá pronto?

–Sí. Tiene que estar antes de 31 de julio o la primera semana de agosto para poder adjudicar los destinos y se puedan incorporar el 1 de septiembre.