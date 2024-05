Primaria, la especialidad con más plazas y peor parada para el docente canario, solo el 21%

En dos especialidades docentes ninguna de las plazas ofertadas en el proceso extraordinario de estabilización por concurso de méritos en Canarias fue para profesorado que ejerce en las islas: Italiano, que estabilizaba cuatro, y Fotografía y Procesos de Reproducción, una. Pero la peor parada ha sido Educación Primaria, especialidad que sacó a concurso 476 plazas de las que 376, el 78,99%, fue para maestros y maestras de no imparten clases en el archipiélago, es decir, solo el 21,01% de quienes ganaron la plaza estaban en las listas de empleo de la Consejería de Educación según los datos provisionales de la baremación.

Cabe recordar que para este concurso excepcional de méritos se admitieron 28.532 solicitudes y, de ellas, el 44,12%, esto es, 12.588, las presentaron docentes que ya ejercen en Canarias.

El profesorado de las islas canario también ha quedado por debajo del 25% con respecto al foráneo en otras especialidades. Así, en Latín solo llega al 15%, ocupando 3 de las 21 plazas ofertadas. En Economía llegó al 23,53%, con cuatro de las 17 plazas a concurso. Y en el 25% justo se quedó el profesorado de Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica, con una de las cuatro plazas que salieron a concurso.

Incluyendo las especialidades mencionadas, en 27 de las 89 que ofertaron plazas por concurso de méritos han sido mayoritariamente ganadas por profesorado de fuera de Canarias. En Latín los docentes del archipiélago ganaron el 15% de las plazas (3 de las 20 a concurso). En Biología y Geología solo el 29,86%, 12 de las 28 plazas, o en Educación Física, que ganaron el 38,50% de las plazas, 82 de las 213 en concurso.

En 61 especialidades, por el contrario, el profesorado que ya ejerce en Canarias fue el que ganó mayoritariamente las plazas ofertadas o al menos la mitad de ellas.

Sucede en Italiano, Laboratorio, Chino, Francés, o Soldadura. En todas ellas, así como algunas especialidades más de Formación Profesional, el 100% de las plazas fueron ganadas por docentes que ya ejercen en las islas, pero se ofertaban entre una y cinco plazas por especialidad.

Pero también hay ejemplos con más número de plazas en estabilización. En Lengua Castellana, por ejemplo, salieron a concurso 161 y el 57,14% (92) las ganaron docentes que ejercen en el archipiélago. En Geografía e Historia se estabilizaban 180 plazas, el 52,78% (95) las ganaron docentes que están en las listas de Educación. Y en Matemáticas se ofertaron 189 y 117, el 61,90%, las ganaron profesores y profesoras de las listas de empleo de Educación. En otras el porcentaje de docentes de Canarias que han logrado más del 80% de las plazas como Patronaje y Confección (88,89%) con ocho de las nueve plazas a concurso, o Diseño Gráfico, especialidad en la que los docentes que ya trabajan en Canarias se hicieron con el 84,62% de las plazas, 22 de las 26 a estabilizar.

Tanto la Consejería de Educación como los sindicatos docentes señalan que esta no será la imagen final porque aún queda la revisión de las alegaciones, que pueden presentarse hasta el próximo miércoles 15 de mayo. Especialmente controvertido, señalan, resulta el punto dos, el de las titulaciones, y buena parte de las alegaciones irá por no haberse tenido en cuenta ciertos méritos. Además, hay que añadir que hay un total de 170 plazas resultas, es decir, no adjudicadas porque 152 personas ganaron el concurso de méritos en dos especialidades y otras nueve ganaron en tres.