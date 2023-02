La población joven canaria con estudios superiores sube del 32,5 al 45,6% en una década

La reducción del abandono educativo temprano, la clave

L.R.G.

Las Palmas de Gran Canaria. En 2012 Canarias estaba entre las comunidades con las tasas más bajas de población de entre 20 y 24 años con titulación de al menos la segunda etapa de Secundaria. En 2022 este índice situaba a Canarias (80,7%) entre las diez comunidades por encima de la media española, a la que no llagaban Baleares (72,2%), Murcia (74,6), Cataluña (75,6), Andalucía (75,9), Valencia (76) y Castilla-La Mancha (78,2). La mejora, no obstante, se ha notado en todo el territorio nacional especialmente por la caída del abandono educativo temprano. En Canarias en 2022 fue del 11,7% -tasa de jóvenes de 18 a 24 años que, tras terminar la educación obligatoria, no han continuado estudiando- siendo la cifra más baja de toda la historia del archipiélago y por primera vez por debajo de la media estatal.

Desde la Consejería de Educación se reconoce este importante logro que ha venido acompañado «de una mejora en el nivel de competencias educativas tal y como se evalúa en el informe PISA y estudios similares», algo que responde, explican, tanto a las políticas educativas como a los cambios sociales que han llevado a valorar más la educación.

De hecho, la disminución sostenida del abandono educativo coincide con el aumento del paro que comenzó con la crisis de 2008. Esto, dicen desde Educación, «invita a pensar que las dificultades para encontrar trabajo han sido un factor importante de empuje para que la juventud se preocupara por lograr el título educativo.