Oramas pide disculpas a los profesores tras afirmar que «no tienen ni puta idea» de cultura canaria

La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha pedido disculpas tras el revuelo generado por unas palabras suyas en una conferencia en La Laguna en la que afirmó que los profesores no tienen «ni puta idea» sobre la cultura y la identidad canarias.

Oramas hizo estas declaraciones en el marco de las jornadas de pensamiento político Victoriano Ríos organizadas por la Real Sociedad Amigos del País de Tenerife.

En un mensaje colgado este martes en su cuenta de X, Oramas pide disculpas al «magnífico» profesorado de Canarias por utilizar un lenguaje «inadmisible, por mucho que sea tan apasionada en la defensa de lo nuestro», y también por la generalización de su acusación.

Así y todo, ha considerado que existe «un problema de conocimiento de nuestra cultura y de nuestra historia».

El vídeo con las declaraciones de Oramas ha tenido una amplia repercusión en redes sociales, mayoritariamente con comentarios críticos, entre ellos el del expresidente de Canarias y líder del PSOE en la comunidad, Ángel Víctor Torres.

Torres ha publicado un mensaje en el que afirma que «como canario, responsable público y docente no me puedo callar. Y no deberían hacerlo quienes gestionan la educación, trabajan en ella o la defienden».

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática lamenta que Oramas «desprecia e insulta al profesorado. Se ha equivocado. Está tardando en disculparse», cosa que ha hecho en la mañana de este martes.