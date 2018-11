Nuevos requisitos para ser docente y evaluaciones voluntarias

Ha señalado que a la docencia deben llegar "los mejores" y no aquellos que lo hacen "por avatares de la vida", para lo que es necesario redefinir desde el acceso a la profesión a la evaluación de su quehacer.

"Existe un amplio consenso en que los docentes son la pieza básica de la calidad de la educación " pero no siempre se ha traducido en "las condiciones necesarias" para que lleven a cabo "su compleja labor con éxito", ha dicho la ministra a los expertos que se han dado cita en el foro Educar para el siglo XXI .

Práctica y evaluación

Sobre las evaluaciones voluntarias ha manifestado: "No podemos dejar de establecer un sistema de evaluación riguroso y confiable que permita a todos aquellos que lo deseen recibir una información sobre su quehacer docente y que les ayude así a seguir avanzando en su práctica y mejorar también las condiciones laborales en las que la ejercen".

Otro experto que ha intervenido ha sido el pedagogo José Antonio Marina, que ha recordado que el exministro Íñigo Méndez de Vigo le encargó en su día un libro blanco sobre la profesión docente y en él intervinieron cerca de mil personas.

"Todo el mundo lo elogió" pero luego "no hubo nada", según Marina, que ha pedido a Celaá que "si no va a llevar esto hasta las últimas consecuencias, no lo empiece" porque sino será "otro pitorreo"·