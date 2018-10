Los docentes celebran con «optimismo» el regreso de la Filosofía

Los más de 200 profesores agrupados en la asociación canaria Sapere Aude de Filosofía celebran con «optimismo moderado» la recuperación de la obligatoridad de la asignatura de Historia de la Filosofía en segundo de bachillerato y que, a partir de la implantación de la Lomce, se ha impartido como optativa. Pedro Sánchez Limiñana, presidente de Sapere Aude, reconoce que la valoración que hacen de la proposición no de ley (PNL) aprobada en este sentido el miércoles en el Congreso es «muy positiva», aunque la acogen con «prudencia» en tanto que su substanciación no será ni sencilla. Alude por un lado a que no será inmediata y, por otro, a la inestabilidad política del momento que hace que «no se sepa cuándo se concretará».

Sánchez Limiñana aplaudió no obstante que el grupo Popular (PP) se sumara a la PNL -aprobada por unanimidad- en tanto que el Gobierno que sustentaron, el de Mariano Rajoy, «fue el responsable del deterioro de la Filosofía». Y en este sentido entiende que el PP ha adquirido un compromiso político, igual que el resto de partidos, para devolver la obligatoriedad a de la Filosofía en los dos cursos de bachillerato.

En todo caso, la asociación de ámbito canario espera que la Consejería de Educación lleve a cabo de cara al próximo curso la modificación del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, que ordena la enseñanza secundaria y bachillerato para que en el archipiélago la Historia de la Filosofía vuelva a ser una asignatura obligatoria en todo segundo de bachillerato. «Se trata de voluntad política, porque no tendrá incidencia en el resto de materias», asegura Sánchez Limiñana, que, junto a otros profesores de Sapere Aude han hecho una propuesta a la Viceconsejería de Educación y Universidades «sensata, sencilla y que apenas modifica el actual decreto», explicó.

Los profesores de Filosofía elevaron una propuesta a la Viceconsejería de Educación y Universidades después de reunirse en abril con su responsable, David Pérez-Dionis, y de que éste les instara a su elaboración.

«El 13 de julio le entregamos esa propuesta y a día de hoy seguimos sin respuesta», protestó Sánchez Limiñana, que el jueves le remitió un correo a Pérez-Dionis para recordarle «que tiene la propuesta desde julio y que adquirió un compromiso» con los profesores de Filosofía. «Ojalá valoren esa propuesta y el próximo curso, si a nivel nacional no se ha modificado la Lomce, Historia de la Filosofía vuelva a ser obligatoria en segundo de bachillerato», dijo Sánchez Limiñana, al tiempo que insistió en que se trata «únicamente de voluntad política».

La ministra de Educación, Isabel Celaá, emitió el jueves un comunicado asegurando que en los próximos meses llevará al Consejo de Ministros la reforma de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) en la que se incorporará como obligatoria la Historia de la Filosofía en segundo de bachillerato.