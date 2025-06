La ley de autoridad docente divide a la comunidad educativa canaria: «No entendemos a qué viene»

«También tenemos que preguntar al alumnado y a sus familias si existe o no abuso del profesorado»

Para Sergio de la Fe, vicepresidente de la Federación de AMPAS de Gran Canaria (FAPAGaldós), la proposición de ley para el reconocimiento de la autoridad docente hace aguas en muchos aspectos. No se explica, por ejemplo, que la iniciativa no esté «fundamentada en ningún dato». «No hay datos oficiales que nos expliquen la grave acusación que supone para toda la comunidad educativa, pero en especial para el sector del alumnado y su familia, sobre que se le está faltando el respeto a los profesores, en definitiva, que se les está agrediendo», profundiza.

De la Fe considera que esta situación no es más que un «brindis al sol», ya que se está legislando en base a «habladurías». Sobre los datos que sí ofrece el sindicato docente ANPE, a través del defensor del docente, matiza que se trata «de una figura sindical, no oficial, que no existe ni en el Gobierno de Canarias ni en la Consejería de Educación».

El vicepresidente anuncia que desde FAPA Galdós han enviado una solicitud al Consejo Escolar de Canarias para que «someta al análisis de la comunidad educativa» esta proposición de ley, en la que se pregunta dónde están esos datos. Pero no solo eso. También se cuestiona sobre la existencia de informes que aborden «cómo es percibida la autoridad docente y si existe o no abuso de esa figura dentro de las aulas canarias», desde que fuera reconocida en el año 2006, a través de la Ley Orgánica de Educación. «Lo mismo que tenemos que hablar de una cosa, tenemos que hacerlo desde el otro lado del tablero. Ver cómo se percibe la autoridad docente por parte del profesorado, si piensa que está menoscabada, en base a datos fidedignos, pero también hay que preguntar al alumnado y a sus familias cómo percibe el uso de la autoridad docente dentro del aula», defiende.

El también representante de las familias en el Consejo Escolar de Canarias considera que es «sangrante»que ningún miembro del Ejecutivo canario, de la Consejería de Educación o de los grupos parlamentarios que impulsaron la proposición de ley no se haya puesto en contacto con los representantes de las familias o el alumnado. «Si hubieran contactado con nosotros ya les hubiéramos contado que la autoridad docente ya existe y que está reconocida desde el año 2006». «Por otro lado, decirles que calcar la ley de la Comunidad de Madrid es de mal estudiante, porque después de 15 años ya ha pasado tiempo suficiente para saber si ha tenido efectos positivos», agrega.

Sobre la autoridad docente cita a Spiderman y recuerda eso de que «todo poder conlleva una gran responsabilidad», por lo que considera preciso regular los deberes del profesorado. Enumera algunos de ellos:«Imparcialidad objetiva, respeto a la dignidad del alumnado, obligación de la formación, comunicación respetuosa con el alumnado y sus familias y la ejemplaridad en el cargo». «Aquí todos sabemos que el respecto se gana con respeto», sentencia.