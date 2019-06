La ULPGC sube puestos en cinco áreas del ‘ranking’ de Shanghai

El ranquin internacional de universidades más reconocido mundialmente, ARWU Ranking Shanghai 2019, referido a áreas de conocimiento (Academic Subjects 2019) destaca cinco áreas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) entre las primeras del mundo. Además, la lista 2019 Times Higher Education (THE) Young University Rankings, que analiza a las universidades con menos de 50 años de antigüedad, incluye a la ULPGC y es una de las 22 universidades españolas incluidas en esta comparativa.

Las áreas de la ULPGC destacadas por el Ranking Shanghai son Turismo (Hospitality and Tourism Management), puesto 35 del mundo y primero de España; Oceanografía (Oceanography, Ciencias del Mar), puesto 101-150 mundial y cuarto de España; Veterinaria (Veterinary Sciences) , puesto 101-150 mundial y séptimo de España; y Transporte (Transportation Science and Technology), puesto 151 a 200 de mundo y cuarto de España y Salud Pública y Medicina (Public Health), puesto 401-500 mundial y 12º de España. Además, el Ranking Shanghai recoge una posición destacada para el área de Deportes de la ULPGC, que se encuentra en un ranquin específico (Sport Science Schools and Departments 2018), y que está encabezado por la Universidad de Copenhagen. Ahí, la ULPGC ocupa el rango 201 a 300 del mundo y 12º de España, de un total de 17 universidades españolas.

El ARWU clasifica 1.200 universidades cada año y publica los mejores resultados en cada área, utilizando indicadores objetivos respecto a los artículos de investigación publicados, como el número total, la ratio de citación, el número de los artículos que han tenido una colaboración internacional, los publicados en revistas de excelencia y los premios recibidos más destacados.

El área de Turismo de la ULPGC ocupa la posición mundial 35, siendo la primera de España en esa lista que evalúa a 200 universidades internacionales. La ULPGC repite primera posición de España con respecto a 2018 y ha subido 5 puestos ya que el año 2018 ocupaba el 40. Este área está encabezada por la Universidad de Hong Kong y junto a la ULPGC se encuentran solo 13 universidades españolas más, las de Alicante, Valencia, Málaga, Baleares, Autónoma de Madrid, Barcelona, Girona, Sevilla, Rovira i Virgili, Autónoma de Barcelona, Granada, País Vasco y Vigo. El área de Ocenografía la ULPGC recupera posiciones ya que en 2018 se encontraba entre del 151 a 200. El área de Veterinaria la universidad pública canaria es la séptima española en esta lista, subiendo dos puestos con respecto a 2018 donde era novena, y solo recoge a un total de 13 universidades de España. El área de Transse sitúa la 4º de España de 7 universidades. Esta área está encabezada por la Universidad de Pekín. y en el área de Salud la ULPGC se sitúa en el rango 401 y solo hay 17 universidades españolas.