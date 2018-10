La ULPGC suaviza las normas de permanencia del alumnado

«Todos los procesos comunicativos llevan siempre a tener un entente» y «hemos podido demostrar situaciones que no alejan la calidad del resultado. En ese proceso seguimos conversando con el Consejo Social, con los puentes tendidos, para lograr cambiar otros apartados de las normas y entre ellos está el de las convocatorias», añadió.

Según Gordillo, el Consejo Social ha aceptado cambiar este aspecto de las normas de Progreso y Permanencia porque se ha demostrado que no afectan a la calidad de la enseñanza y que la ULPGC no vería afectada sus «tasas de éxito».

El cambio aprobado ayer afecta en estos momentos a 52 alumnos y alumnas, sin embargo, explicó el vicerrector de Estudiantes, Antonio Ramos Gordillo, hay que añadir «al alumnado que está desvinculado por primera vez», un número, reconoció, que no tiene aún cuantificado.

Sin perder calidad

Precisamente este es uno de los puntos que ayer no se abordó, y que demandan los estudiantes. Que cuando no se presenta el alumnado a un examen no corran las convocatorias. «El vicerrector sigue hablando con los miembros responsables del Consejo Social para intentar ver que hay una luz distinta que nos puede ayudar a llegar un acuerdo concreto y que se pierde calidad, pero genera alegría», dijo Ramos Gordillo.

Con esta modificación el alumnado que tenga superado el 80% de las asignaturas podrá finalizar sus estudios en los dos próximos años académicos, en el caso de carreras de 240 créditos y en tres cursos, en el caso de los estudiantes de carreras con más de 240 créditos.