La suspensión de las clases presenciales marca el contenido de la EBAU este año

Las comisiones de docentes que se encargan cada año de organizar las pruebas de acceso a la universidad EBAU en la provincia de Las Palmas han tenido este año más trabajo que en los anteriores. La suspensión de las clases por la pandemia de coronavirus a mediados de marzo pone en cuestión si todo el alumnado de 2º de bachillerato ha podido dar al completo el temario del curso., por lo que se han inclinado por sustituir las tradicionales opciones A y B que se le ofrecía hasta ahora en los exámenes por dos grupos de preguntas, también A y B, que el alumnado puede combinar «en zigzag». Esta opción aumenta las posibilidades de que el estudiantado escoja las cuestiones que mejor le convengan según lo que ha impartido, aunque no será así en todas las asignaturas.

Así, en Filosofía, «el examen estará compuesto por dos grupos (A y B). El alumnado deberá escoger una de los dos grupos, sin poder combinar cuestiones de ambos grupos». No obstante, la comisión encargada de esta asignatura ha tenido en cuenta que el confinamiento y la suspensión de las clases presenciales puede haber afectado al desarrollo de todas las materias, por ello solo saldrán autores que se han tratado «ampliamente» durante el curso. «Los autores que componen el temario se circunscriben exclusivamente a los estudiados ampliamente en clase, esto es: Platón, Aristóteles y Kant», señalan las instrucciones del examen de este año.

En Lengua Española y Literatura II estaba previsto que este curso también entrara el la EBAU la obra de la poeta Pino Ojeda. Sin embargo, «queda fuera de esta selección» porque la declaración del estado de alarma «impidió celebrar la reunión con el profesorado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en la que se iba a presentar el modelo de comentario de este poema.». Incluirlo en la EBAU sería, dice la comisión de esta asignatura, «podría ser susceptible de generar un agravio comparativo entre ambas provincias, se decidió dejar fuera de la antología».

Con todo, en general en las distintas asignaturas se propone que el alumnado combine las versiones. Así, señala la subcomisión de Física, se plantearon «establecer qué contenidos de forma mayoritaria se imparten en el tercer trimestre» para dejarlos fuera de la prueba, pero es bastante complejo porque el profesorado puede cambiar el orden en que abordaban los bloques de contenidos. «Tras constatar que no era posible establecer un orden único que permitiera establecer unas bandas de opcionalidad entre bloques, y a fin de no perjudicar al alumnado que no los hubiera trabajado de forma presencial, se optó por una estructura de 10 preguntas (problemas o cuestiones) distribuidas en A y B, de las que el alumnado eligiera libremente un máximo de cinco de ellas». Esta libertad de opción, en Historia del Arte y otras asignaturas, por ejemplo, permite responder a todo el grupo A, o el B o mezclar ambos y poder lograr la máxima puntuación.