Las nuevas normas aumentan la ansiedad ante Ebau

Clases presenciales y online de refuerzo para preparar la EBAUU

Los estudiantes antes de las clases de refuerzo

Lúa y Victoria han cursado 2º de Bachillerato de Artes en un instituto público del centro de Madrid, en el que durante el tercer trimestre ha «habido pocas clases telemáticas» y se han mandado «muchos trabajos».

Se apuntaron voluntarias a las dos mañanas de clases presenciales de Lengua y Fundamentos de Arte que les ofrecieron durante la semana del 22 al 26 de junio, que califican como «un intensivo de preparación de la Ebau». Aunque consideran que han sido muy útiles, critican que se hayan limitado a dos mañanas y dos asignaturas, porque, dicen, «ha dado tiempo a muy poco».

También han ofertado estas clases en los centros públicos de Murcia, como explica a Efe Silvia, quien, sin embargo, no se ha apuntado a ellas. Considera que no ha tenido suficiente atención on line durante el tercer trimestre y no cree que «ahora dos clases presenciales» le sirvan para resolver las dudas que ha generado en este período.

Por su parte, Asier, que asiste a un concertado en Madrid, explica que su centro ofertó clases presenciales para grupos de 15 en las que se repasaba «cada asignatura una vez a la semana», así como los profesores mantuvieron los «correos abiertos para resolver dudas», al tiempo que decidieron seguir dando clases virtuales en algunas materias. Unas clases en las que enseñan «estrategias a seguir» para las pruebas, según Asier, que considera que, aunque «son útiles, no son imprescindibles, ya que hay gente que estudia mejor por su cuenta».