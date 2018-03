La artífice de que el fenicio este «vivito y coleando»

Y lo está porque después de que su caso se haya convertido en noticia -se trata de la última maestra en activo de esta especialidad- ahora tiene «esperanza» en que el año que viene haya más alumnos que soliciten estudiar su asignatura (en este curso cuenta con siete).

«Esto está siendo increíble, pienso que hay mucha gente que me ha escrito mails pidiéndome información para poder estudiar fenicio, y realmente es ilusionante que me pase esto después de 43 años. Esto para mí tiene un recorrido corto porque la jubilación tarde o temprano tendré que cogerla», reconoce al tiempo que confirma que su intención era jubilarse el año que viene.

Pero no lo hará, y no será así porque además de este aumento de interesados, los alumnos que ha tenido este año en la asignatura de Historia de los Judíos y de Arqueología de Palestina ya le han dicho que «no», que no se retire porque el año que viene quieren aprender esta lengua muerta.

«De momento está vivita y coleando, yo pensaba que era una lengua muerta pero lo he pensado mucho y, realmente, mientras haya alguien interesado por ella, aunque sea por mail, y haya alguien que la estudie, no lo está», matiza.

Aunque según confiesa, no quiere hacerse «tantas ilusiones»: «En una época tuve bastantes alumnos porque daba clases en la Facultad de Historia y los alumnos de Arqueología se apuntaban a hacer fenicio, pero ahora que solo doy fenicio en la Facultad de Filología, y solo se apuntan los de árabe y hebreo, y es por eso que hay menos».