«Lo importante no es cuándo accede el menor al mundo digital sino cómo: hay que acompañarle»

Óscar Lorenzo es psicólogo y director del centro Aluesa de la Fundación Adsis Canarias que desde hace 15 años trata las tecnoadicciones asociadas al uso compulsivo de internet y los videojuegos.

«Que las familias se estén organizando para hablar de la edad a la que se puede tener un móvil es una señal de que vuelve la preocupación respecto a los riesgos de la tecnología, aunque nos sorprende que haya surgido ahora, muchos años después de que empezáramos a hablar de los problemas con la tecnología y las adicciones tecnológicas», señala el experto que entiende que las familias están enfocando mal el problema centrándose únicamente en elevar a 16 años la edad para tener un móvil.

«Un menor sin cultura digital puede sufrir ciberbulling o sexting también a los 17 años si es inmaduro y no tiene conciencia de que ciertas cosas son de riesgos y de que la imagen se puede ocultar o distorsionar en la red», recalca el experto.

Para aprender a reconocer los riesgos digitales y hacer un buen uso de estas herramientas, debe haber un acompañamiento previo de los adultos para introducir a los menores en este mundo. «Podemos diferir la edad de iniciación en el ámbito digital, pero no la responsabilidad adulta para acompañar a esos menores», sostiene Lorenzo.

Ese control, dice, requiere establecer horarios y limitaciones. «El menor tiene que entender que una persona mayor va a ver lo que hace y en qué páginas se ha metido. Eso no es invasión de la intimidad, sino acompañamiento y supervisión», afirma.

El propósito es que entienda que el mundo digital no está libre de leyes, normas y riesgos. «Muchos adolescentes piensan que ahí son otros. Tienen una avatar diferente. Creen que pueden hacer lo que quieran y que son invencibles e intocables, como en los videjuegos», afirma.

Para prevenir problemas y conductas adictivas, deben tener conciencia de que esa identidad digital puede ser nociva para sí mismos y los demás. «La gente no tiene conciencia de que ahí hay un problema y no lo explora. Le preguntas qué tal en clase, en el deporte, pero no le preguntas qué tal en el videojuego y allí está jugando con 50 personas. Es un mundo paralelo que crea afectación, no solo a nivel bioquímico, sino a nivel emocional y afectivo», incide el experto.

EL MÓVIL EN LAS AULAS Consejo escolar La Consejería de Educación elevará una consulta sobre la idoneidad de regular el uso del movil en las aulas

Autonomía Las normas de convivencia de la mayoría de los institutos canarios prohíbe el uso del móvil en las aulas

Reflexión El debate sobre el asunto ha llegado a Canarias donde cientos de padres lo debate en canales de mensajería

Presión social Se están recogiendo firmas para pedir un pacto social para retrasar el acceso al móvil hasta los 16 años

Además, Lorenzo asegura que desde que se expone a un niño a un contenido digital ya se produce un acceso a las nuevas tecnologías. «Es un error pensar que por tener en propiedad un móvil va a tener más riesgo. El menor está usando los dispositivos que hay en casa desde los 4 a los 12 años. Te dice: voy a ver dibujos en Youtube, pero ¿quién lo comprueba? Parece que ahora tienen móvil pero antes estaban en las catacumbas. Eso no es así», dice.

En cuanto al uso de la tecnología en las aulas, señala que los docentes saben que solo pueden controlar los dispositivos escolares. «Cuando el aparato se trae de casa, en la escuela solo pueden prohibir su uso dentro del centro porque su control es más conflictivo», señala.

En todo caso, el entrenamiento para acceder al mundo digital debe hacerse en casa. «Se pide a los políticos que lo regulen, me parece bien, pero el acceso digital de los menores se regula mejor con el control parental», recalca Lorenzo.

«Doy charlas en los institutos. Los docentes lo tienen claro, pero los padres dicen: ¿cómo le voy a quitar el móvil si se lo regaló el abuelo? Les recuerdo a los padres que son los responsables civiles subsidiarios si le ocurre algo a ese niño o si hace algo incorrecto. Pero aún hay padres que se cuestionan intervenir, como si los chicos tuvieran licencia para todo en ese mundo», lamenta.

Un aula virtual mostrará el buen uso y los riesgos de la red

Óscar Lorenzo trata las tecnoadicciones. A día de hoy, el centro Aluesa de Las Palmas, ayuda a 500 personas con adicciones comportamentales y uso compulsivo de internet.

De ellas, el 48% tienen menos de 30 años y el 12% son menores de edad. Además, la encuesta anual que Adsis realiza al alumnado canario revela que entre el 14% y 16% de la infancia y la adolescencia canaria realizan un uso compulsivo internet y de los videojuegos, si bien antes de la pandemia es porcentaje se sitúa entre el 10% y el 11%.

Para evitar el mal uso de los dispositivos electrónicos, Lorenzo recomienda sumergirse en el mundo digital junto a los menores. «Solo así entenderás qué videojuegos debes prohibir y cuáles son creativos y positivos», subraya el psicólogo que sostiene que, «si los chicos y chicas entienden que en el mundo 'on-line' rigen los mismos valores que en casa o en la escuela, hemos ganado».

En todo caso, para guiar a la infancia y la adolescencia en su introducción al mundo digital la Fundación Adsis está a punto de presentar un aula virtual con distintos apartados dirigidos, por un lado, a padres y madres; por otro, a personal docente y entidades sociales y, por supuesto, a los propios adolescentes.

Esta herramienta, diseñada durante dos años por los equipos de la Fundación Adsis de Valencia, Asturias, Canarias y País Vasco, pretende descubrir los riesgos y peligros de las nuevas tecnologías, sus usos saludables y cómo evitar los comportamientos adictivos.

La iniciativa se presentará el próximo jueves, 23 de noviembre, en el marco de la jornada 'Jóvenes en entornos digitales educativos y saludables, ¿es posible?', que se desarrollará entre las 9.00 y las 13.00 horas en el Edificio de Usos Múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria. El encuentro está organizado por Adsis y la Plataforma de Lucha contra la Pobreza en Canarias (EAPN).