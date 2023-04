Gobierno y transporte escolar se sientan para evitar otro paro tras Semana Santa

Las empresas del transporte escolar de Canarias se reúnen este martes con el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Educación, Manuela Armas, en un intento de evitar un nuevo paro patronal tras la Semana Santa que afectaría a más de 37.000 estudiantes. La reunión, explica el gerente de la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET), José Ángel Hernández viene precedida de algunos datos que ha ido aportando la Consejería con respecto a los expedientes de pago. Pero lo cierto es que hasta este lunes no habían llegado los 9 millones, de los 14 adeudados, que Educación se comprometió a abonar a principios de 2023.

Falta de personal

«Hay un problema de gestión, no es presupuestario. La Consejería ha insistido mucho en gestionarlo todo con su propio funcionariado y, a nuestro juicio, el servicio está infradotado de medios humanos.», lamenta Hernández. Por eso, entre otras propuestas, la FET pedirá al presidente canario que busque una alternativa como se hizo con la distribución de los fondos Next Generation de la Unión Europea tras la pandemia.

«Deberían acudir a un refuerzo externo. Con las subvenciones Next Generation tuvieron muy buen resultado. Los pagos al transporte escolar no se cumplen por falta de gestión, no de fondos», abunda Hernández. «Lo que está claro es que han acumulado diez años de retrasos, no hay capacidad de gestión, lo que requiere un análisis profundo de las personas y los medios necesarios para hacerlo», lamentó.

Las empresas de La Palma y Fuerteventura, las más afectadas

La demora en los pagos ha afectado especialmente a las empresas del transporte escolar de La Palma y Fuerteventura, explica el gerente de la FET. Y la situación es ya tal en estas islas que «independientemente de que reciban una inyección económica La Palma no va a empezar el día 10 por imposibilidad pecuniaria. Lo único que han recibido es el pago por quince días de septiembre y la entidad bancaria ya les ha advertido que marzo fue el último mes en que les adelantaban dinero y así no pueden prestar el servicio. En La Palma es una cooperativa, no tienen las mismas espaldas económicas y llega un momento en el que no tienen para pagar a los empleados externos, los combustibles,... En el caso del resto de las empresas es que son ellas las que están costeando la financiación. Lo está solventando con crédito bancarios con lo que no están obteniendo la rentabilidad prevista», se queja Hernández.

Tras la reunión de este martes la FET llevará a su asamblea general la respuesta. Una reunión que Hernández no sabía aún si se celebraría el martes por la tarde o el miércoles.

Segundo paro de este curso

Este no es el primer paro patronal de este curso escolar. Como se recordará, ya a principios de año, justo después de las vacaciones de Navidad, el 9 de enero, la FET convocó una jornada de paro que se hizo efectiva ante la demora de Educación en abonar lo acordado al iniciarse el curso. Cuando se inició el curso se anunciaron movilizaciones y el Gobierno canario acordó con los empresarios un plan de pago de las cantidades adeudadas, que se abonarían en tres plazos anuales entre 2022 y 2024. En ese momento Educación pidió 15 días para agilizar los pagos, pero cuatro meses después no habían cobrado nada.

Además de esos 9 millones, Educación adeuda a los transportistas los pagos mensuales de las rutas desde octubre de 2022 en unos casos y diciembre de 2022 en otros contratos.