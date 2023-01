El transporte escolar no confía en la oferta de Educación y mantiene el paro del lunes La Consejería les remitió dos documentos comprometiéndose al pago de la deuda, pero el empresariado los rechaza porque no aportan fechas

El alumnado de las escuelas públicas de Canarias no tendrá transporte escolar el próximo lunes, cuando se retomen las clases después de las vacaciones navideñas. El empresariado del sector se reunió ayer en asamblea extraordinaria para valorar la propuesta de Educación a propósito de cómo les abonará el dinero acordado al actualizar las tarifas, pero no confía en que se cumpla este compromiso dado que no se aportan fechas. Con ello, la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias (FET) mantiene el paro patronal de este lunes 9 de enero.

Así lo expuso ayer la FET en una nota de prensa en la que reconocía que tras valorar los documentos aportados por Educación, las empresas «han apuntado la ausencia de fechas de cumplimiento en los compromisos económicos, así como la falta de concreción en los mismos de todos los aspectos que vienen siendo demandados por las empresas». Por eso acordaron mantener el paro patronal.

Hace unos días la FET anunció este paro asegurando que esta vez las empresas no se iban a conformar con promesas. Querían «documentos y compromisos firmes» que les garantizara que iban a cobrar los atrasos que se les deben, solo en un concepto más de 14 millones de euros. En respuesta a ello la Consejería de Educación les envió dos documentos, uno la mañana del miércoles y otro ese mismo día pero por la tarde, documentos que el empresariado estudió y decidió votar en una asamblea que se produjo la mañana de ayer. No obstante, por la tarde Educación mantenía abiertas conversaciones con la patronal con la intención de que se desconvocar el paro.

Un problema enquistado

Cabe recordar que Educación y la FET llegaron a un acuerdo sobre tres asuntos el pasado año. Por un lado la actualización de la tarifas de contratos de transporte escolar en consonancia al IPC actual, la actualización de las rutas complementarias -que en el 2020-21 supuso 43,6 millones en 1.451 rutas que transportaban a 37.426 estudiantes- y la adaptación al salario mínimo interprofesional del personal empleado en el transporte escolar.

En agosto hubo un acuerdo con un plan de pagos de las cantidades adeudadas, que se abonarían en tres plazos anuales entre 2022 y 2024 y gracias a ello se desconvocó el paro patronal anunciado para el primer día de curso, en septiembre. En ese momento Educación, según fuentes de la FET, les pidió 15 días para agilizar los pagos. Pero lo cierto es que han pasado «cuatro meses» y «no hemos cobrado nada. No se ha realizado ningún pago», señalaban esta semana desde la FET.

La federación también anunció ayer que «en cuanto a la posibilidad de adopción de nuevas medidas, se ha acordado supeditarlo a la evolución de los avances que puedan producirse con la Administración a lo largo del mes de enero».