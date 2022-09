«Es fundamental que el profesorado canario esté acompañado al poner en marcha la ley»

Natalia Álvarez (Santa Cruz de La Palma, 1951) preside desde 2020 el órgano que representa al conjunto de la comunidad educativa canaria. Critica que la ley educativa no haya sido fruto de un pacto estatal, habla de lo «caro e ineficaz» que es repetir curso -«ya lo dijimos en nuestro informe de 2020», dice- y aplaude el acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno canario para aumentar las plantillas docentes.

-Tras dos inicios de cursos marcados por las restricciones covid en este toca implantar la nueva ley. ¿No es demasiado estrés para los centros educativos?

-Es una gran exigencia para los equipos directivos, para los equipos docentes y no docentes. Hemos visto como en la pandemia han tenido una gran dedicación y esfuerzo y ahora le volvemos a exigir el sacrificio de concretar dos leyes, porque no solo es la Lomloe a nivel general, también está la de FP. Estamos hablando de cambios muy profundos que tienen que asumir de nuevo los centros. Creo que la sociedad debe reconocer este sacrificio, esfuerzo y compromiso.

«Acabamos de recibir esta semana casi 2.000 páginas para informar de los currículos de ESO y Bachillerato»

-El Consejo Escolar debe emitir informes sobre los nuevos currículos, que no están aprobados en Canarias. ¿Cómo va el proceso?

-El retraso del Ministerio ha condicionado la actuación autonómica en el desarrollo curricular de la ley, pero queremos que se sepa que nosotros en junio y en julio informamos de los currículos de Infantil y Primaria. Y no ha sido hasta este martes cuando recibimos casi 2.000 páginas para informar de los currículos de ESO y Bachillerato. Y a nosotros nos gusta hacer los informes con seriedad, profundidad y participación.

- Vamos, que va para largo...

- Nosotros trataremos de hacerlo lo más dinámicamente posible, pero hay que garantizar la seriedad y participación activa de los miembros del Consejo.

-¿Cómo cree que va a trastocar a los centros que no haya currículos definitivos?

-Creo que el profesorado fundamentalmente necesita estar informado y formado. Cualquier puesta en marcha de una nueva ley, sobre todo con el calado curricular como se plantea, debe ir acompañada de un plan de información a la comunidad educativa y de formación específica y acompañamiento del profesorado. Es fundamental y los hemos pedido tanto a la Consejería de Educación como en el Consejo Escolar del Estado delante de la ministra. Es fundamental que el profesorado se sienta protegido y acompañado, porque, repito, la ley que se plantea es de mucha profundidad. Nos hubiera gustado que hubiera sido una ley educativa fruto de un pacto, como lo fue la canaria. Seguiremos insistiendo en ello, que se necesita un pacto estatal. No puede ser que el profesorado esté haciendo el esfuerzo de poner en marcha una ley de este calado y esté escuchando al mismo tiempo que la ley puede cambiar en el futuro. No hay sector más estratégico que la educación de un país y la formación de la ciudadanía, por eso hay que pactar estas leyes.

-La ley canaria establece llegar al 5% del PIB para educación. Ustedes no se cansan de exigirlo.

-En lo que siempre insistimos, sobre todo en esta época en la que se preparan los pesupuestos autonómicos, es que se cumpla el 5% del PIB que plantea la ley. La inversión es la que garantiza que los proyectos y programas educativos se pongan en marcha y se desarrollen con garantías.

-¿Por qué creen nimia la ambición del plan canario para la educación de 0 a 3 años?

-Para empezar, nos parece fundamental que por fin se haya hecho un plan. Los municipios han hecho un gran esfuerzo estos años en el ámbito público y reconocemos también la iniciativa privada, pero está claro que la oferta es insuficiente. Nosotros queremos una oferta generalizada, pero implantándola de forma progresiva, por eso queremos un calendario para garantizar la oferta pública, primero para los sectores vulnerables, pero también para la conciliación y que madres y padres puedan tener a sus hijos escolarizados y por la bajada de la natalidad, porque ofertar plazas de 0 a 3 ayudaría a fijar población en las zonas que se están vaciando

«Si tenemos colegios con aulas vacías, adaptémoslas para la educación de 0 a 3 años»

-¿Hay que ofertar estas plazas en los colegios que se quedan vacíos?

-Proponemos que además de crear espacios nuevos aprovechemos los centros que se han vaciado haciendo las reformas para adaptarlo al primer ciclo de Infantil. Hay que ser eficaces. Si tenemos colegios con aulas vacías, adaptémoslas para la educación de 0 a 3 años. Se empieza con 34 aulas, muy poquitas, y todo lo que se pone en marcha hay que hacerle seguimiento. Habrá que escuchar a esas comunidades educativas y a esas familias para hacer propuestas de consolidación y mejora.

-Canarias es una de las comunidades con mayor porcentaje de alumnado que repite. La Lomloe cambia la forma de evaluar para que esas cifras bajen. ¿Está de acuerdo con que repetir curso no es bueno?

-Lo que acaba de decir el informe de Save the Children ya lo dijimos nosotros en el nuestro de 2020 sobre la realidad educativa canaria, que la repetición no es apropiada y además es cara. Porque que no haya repetición no quiere decir que el alumnado no esté atendido, sino que necesita una atención específica con estrategias de refuerzo y apoyo en el curso siguiente.

-Una parte de los 1.600 plazas docentes que se consolidan este año en las islas se destinan a estas tareas de refuerzo. ¿Qué le parece el acuerdo entre Educación y los sindicatos docentes?

-Estamos muy contentos. El acuerdo para la mejora de sistema público canario es un paso adelante muy importante, ampliar las plantillas docentes aumenta la calidad, bajando ratios y dando más atención a la diversidad

-En su informe aplauden que la educación emocional se extienda en Primaria pero critican que no esté en la ESO.

-Inicialmente se puso en los currículos de Primaria y de la ESO pero terminó desapareciendo de secundaria. En la ESO está la edad adolescente, hay cambios emocionales en esta etapa, son bombardeados a través de las redes sociales y deberían tener respuestas y recursos a nivel emocional, no solo en una materia sino sobre todo en los planes de acción tutorial.

-¿Qué opina de la oferta de las universidades públicas del máster del profesorado?

-Un máster que habilita para empezar a trabajar en la enseñanza tiene que estar dotado de profesorado para que pueda haber plazas para cubrir la demanda. No es de recibo las pocas plazas públicas que tenemos, porque es un requisito para trabajar en la enseñanza. No todas las familias tienen 7.000 euros para pagárselo por la privada.

-Termine esta entrevista con su carta de los Reyes Magos para la educación canaria en este curso que empieza.

-La carta empieza con el deseo de que se considere a la educación como un pilar fundamental del desarrollo social y económico de Canarias, porque la formación es un ascensor social, y para ello se necesita inversión y que las estrategias de educación estén consensuadas, sean participativas y salgan adelante con la mayor calidad posible para que nuestro sistema gane en equidad.